Прекратен продукт
Оцветете деня си
Покажете стил с един елегантен продукт на нощното шкафче. Часовникът Philips AJ5000/12 задава точното време автоматично, когато го включите, а също и точното настроение – с многоцветните светлини.
Многоцв. светлина според настроението
FM цифрова настройка
Двоен будилник
Съхраняване на часа и алармата
Подарете си чудесно начало на деня със събуждане по ваш вкус. Събудете се със зумера или с мелодия, или нека любимата ви радио станция да прогони съня. Освен това, светлините за настроение могат да се включат, когато прозвучи алармата, за да направят утрото още по-приятно. Светлините за настроение са проектирани така, че да сменят цвета си според това колко дълго сте продължили да подремвате след първото включване на алармата. Светлината остава зелена през първите 10 минути, сменя се с жълта през следващите 10 минути, а след това става червена, за да ви покаже, че вече закъснявате.
За да се пребори с успиването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.
При спиране на електрозахранването този интелигентен часовник запазва надеждно зададения от вас час. Зададената аларма остава активна дори когато дисплеят е изключен, благодарение на вградената батерия. Когато електрозахранването бъде възстановено, не е необходимо да настройвате часовника, нито да възстановявате настройките. И което е още по-прекрасно, дори електрозахранването да не бъде възстановено, батерията осигурява достатъчно мощност за включване на зумера в зададения от вас час на алармата, за да сте сигурни, че никога няма да се успите.
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5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Iorgas777
06/12/2015
România
Ceva deosebit, merita cumparat.
Radio fara antena ai 15-20 programe, lumini ambientale deosebite, display future, are clasa ...5 stele.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ5000 Radio cu ceas şi acord digital
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ5000 Radio cu ceas şi acord digital