Прекратен продукт
AJ4300B/12
Започнете деня, както вие си знаете!
Събудете се по правилния начин с двойни аларми за вас и половинката ви, с предварителни настройки за FM станции, за да можете и двамата да се събудите с любимите си радио предавания или дори звънец за събуждане. Използвайте наличния USB порт, за да зареждате мобилни устройства.
FM цифрова настройка
Двоен будилник
Съхраняване на часа и алармата
Времето за работа на радиото Philips може лесно да се управлява чрез задаване на желания брой минути в цифровия таймер. Той измерва времето автоматично и изключва радиото в края на сеанса.
Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.
2.7
от 5
3
Отзиви
jacek3miasto
07/10/2017
Polska
Kolejny produkt Philipsa w domu.
Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ4300B Radiobudzik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ4300B Radiobudzik
insomniac
14/02/2016
Slovenija
Kupil, vrnil po 2 dneh
Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)
Този отзив е направен за AJ4300B Radioura
Този отзив е направен за AJ4300B Radioura
Pulman
15/09/2017
România
De 2 lei cumperi de 2 lei ai.
Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.
Този отзив е направен за AJ4300B Radio cu ceas
Този отзив е направен за AJ4300B Radio cu ceas