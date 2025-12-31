Прекратен продукт
AJ4200/12
Зареждайте мобилния си телефон, докато спите
Радиочасовникът Philips не само ви събужда с любимата ви радиостанция, но и зарежда вашия мобилен телефон, докато спите. Снабден е с двойна аларма с настройки за делник и празник, както и с голям LCD дисплей за лесно четене.
Зарежда мобилен телефон/USB устройство
Конструкцията с вградено отделение за съхранение на накрайниците за свързване на вашето зарядно устройство гарантира, че вашите накрайници са прибрани на сигурно място за следваща употреба. Предлага се даже с накрайници с голям и малък размер, както и конектор за мини-USB устройства.
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
На LCD екрана се показва датата и денят от седмицата - ясно и с един поглед.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
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