Прекратен продукт
AJ4000B/12
Зареждайте мобилния си телефон, докато спите
Започнете деня с напълно зареден мобилен телефон, благодарение на този радиочасовник. Той зарежда мобилния ви телефон едновременно с друго USB устройство, за да сте винаги готови. Алармата може да се включва с радиото или зумера, а двойната аларма ви дава две времена за събуждане.
Двоен USB порт за зареждане
FM, аналогова настройка
Двоен будилник
Съхраняване на часа и алармата
Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.
Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.
За да се пребори с успиването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.
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