ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукт, докато се употребява

Прекратен продукт

Радиочасовник

AJ4000B/12

Зареждайте мобилния си телефон, докато спите

Започнете деня с напълно зареден мобилен телефон, благодарение на този радиочасовник. Той зарежда мобилния ви телефон едновременно с друго USB устройство, за да сте винаги готови. Алармата може да се включва с радиото или зумера, а двойната аларма ви дава две времена за събуждане.

Виж всички предимства

с вградения микро-USB кабел

Зареждайте мобилния си телефон, докато спите

  • Двоен USB порт за зареждане

  • FM, аналогова настройка

  • Двоен будилник

  • Съхраняване на часа и алармата

Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.

Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.

Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

За да се пребори с успиването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!