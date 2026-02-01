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Прекратен продукт

Радиочасовник с цифрова настройка

AJ3916/12

Започнете деня с любимия си запис от компактдиск

Добавете смисъл в ежедневието си с вдъхновяващи звуци. С радиочасовника Philips можете да заспите с предварително заредена музика за релаксация и да станете с любимия си запис от компактдиск или звуци от природата. Широкоъгълните стерео високоговорители гарантират, че ще ставате с усмивка.

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или заредените звуци от природата

Започнете деня с любимия си запис от компактдиск

  • CD

Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW

Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW

Philips е известен с това, че продуктите му са съвместими с много дискове, предлагани на пазара. Тази аудиосистема ви позволява да се радвате на музика от CD,CD-R и CD-RW дискове. На един компактдиск може да се съхраняват до 10 часа музика. CD-RW (съвместим с CD-презаписваем) означава, че вашата аудиосистема може да възпроизвежда както CD-записваеми (CD-R), така и CD-презаписваеми (CD-RW) дискове. CD-R дисковете могат да се записват един път и да се възпроизвеждат на всеки аудио CD плейър, а CD-RW дисковете могат да се записват и презаписват много пъти и да се възпроизвеждат само на съвместими аудио CD плейъра..

Събудете се със звуци от природата, радиопредаване или зумер

Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие

Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие

Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.

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