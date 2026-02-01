Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW

Philips е известен с това, че продуктите му са съвместими с много дискове, предлагани на пазара. Тази аудиосистема ви позволява да се радвате на музика от CD,CD-R и CD-RW дискове. На един компактдиск може да се съхраняват до 10 часа музика. CD-RW (съвместим с CD-презаписваем) означава, че вашата аудиосистема може да възпроизвежда както CD-записваеми (CD-R), така и CD-презаписваеми (CD-RW) дискове. CD-R дисковете могат да се записват един път и да се възпроизвеждат на всеки аудио CD плейър, а CD-RW дисковете могат да се записват и презаписват много пъти и да се възпроизвеждат само на съвместими аудио CD плейъра..