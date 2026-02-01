Прекратен продукт
AJ3570/12
Живейте по-зелено
Време е да се погрижим за околната среда. Изработен от устойчив бамбук и проверено безопасни компоненти, този стилен часовник Philips AJ3570/12 има ниска консумация на енергия в режим на готовност и автоматичен светлинен сензор, за да пести енергия всяка секунда.
Голям дисплей
Намирането на начини за опазване на околната изисква творческо мислене и известни познания. Използването на бамбук за изработка на горния панел на този часовник е екологичен подход, който освен това внася и стил в продукта. Бамбукът не само е привлекателен материал, но е известен и като по-устойчив и възобновяем в сравнение с дърветата. Бамбуковите насаждения растат много бързо без изкуствени торове и пестициди и дават реколта след три до пет години, по няколко пъти от растение. Освен това, подготовката на бамбука за промишлена употреба причинява по-малко замърсяване и по-ниски емисии на въглероден диоксид.
От своите позиции на отговорно отношение към околната среда, Philips винаги е полагал сериозни усилия във връзка с рециклирането. Предимствата на рециклирането са удивителни. То намалява необходимостта от нови, невъзобновяеми ресурси и облекчава натоварването на нашата вече изнемогваща планета. Освен това то намалява и необходимостта от изгаряне на отпадъци и от сметищата, които оказват изключително вредно влияние върху екосистемите и околната среда. Голяма част от материалите, използвани за изработката на този часовник, са рециклирани. Целият корпус е изработен от 100% рециклирана пластмаса, печатните материали са от 100% рециклирана хартия, а хартиените опаковки са произведени от 90% рециклирани материали.
Ограниченото използване на опасни вещества е доказателство за желанието на Philips да създаде по-безопасна жизнена среда за човешката раса. Освен нашето пълно съответствие с Директивата RoHS, която ограничава употребата на често използваните опасни вещества като олово, кадмий и живак, ние сме ограничили използването и на други опасни съставки. Например, не използваме PVC и BFR материали в нашите пластмасови части, печатни платки, адаптери за захранване и опаковки, което намалява вредните въздействия върху човешкото здраве и околната среда по време на използването и дори при изхвърлянето им.
Отзиви