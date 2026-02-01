Устойчив и възобновяем бамбук за изработка на горния панел

Намирането на начини за опазване на околната изисква творческо мислене и известни познания. Използването на бамбук за изработка на горния панел на този часовник е екологичен подход, който освен това внася и стил в продукта. Бамбукът не само е привлекателен материал, но е известен и като по-устойчив и възобновяем в сравнение с дърветата. Бамбуковите насаждения растат много бързо без изкуствени торове и пестициди и дават реколта след три до пет години, по няколко пъти от растение. Освен това, подготовката на бамбука за промишлена употреба причинява по-малко замърсяване и по-ниски емисии на въглероден диоксид.