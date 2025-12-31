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Прекратен продукт

Радиочасовник за iPod/iPhone

AJ3270D/12

Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone

Доставете си удоволствие - започнете деня си както трябва - с любима музика от вашия iPod или iPhone. Този компактен часовник възпроизвежда от и зарежда най-новите модели iPod/iPhone, дори с поставен защитен калъф. А ако предпочитате, събуждайте се с радио или зумер.

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Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone

  • с 30-щифтов съединител

  • за iPod/iPhone

  • FM, двоен будилник

  • 2 W

Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на електрозахранването

При спиране на електрозахранването този интелигентен часовник запазва надеждно зададения от вас час. Зададената аларма остава активна дори когато дисплеят е изключен, благодарение на вградената батерия. Когато електрозахранването бъде възстановено, не е необходимо да настройвате часовника, нито да възстановявате настройките. И което е още по-прекрасно, дори електрозахранването да не бъде възстановено, батерията осигурява достатъчно мощност за включване на зумера в зададения от вас час на алармата, за да сте сигурни, че никога няма да се успите.

Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото

Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане

Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане

Времето за работа на радиото Philips може лесно да се управлява чрез задаване на желания брой минути в цифровия таймер. Той измерва времето автоматично и изключва радиото в края на сеанса.

Технически данни

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