Прекратен продукт
AJ3270D/12
Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
Доставете си удоволствие - започнете деня си както трябва - с любима музика от вашия iPod или iPhone. Този компактен часовник възпроизвежда от и зарежда най-новите модели iPod/iPhone, дори с поставен защитен калъф. А ако предпочитате, събуждайте се с радио или зумер.
с 30-щифтов съединител
за iPod/iPhone
FM, двоен будилник
2 W
При спиране на електрозахранването този интелигентен часовник запазва надеждно зададения от вас час. Зададената аларма остава активна дори когато дисплеят е изключен, благодарение на вградената батерия. Когато електрозахранването бъде възстановено, не е необходимо да настройвате часовника, нито да възстановявате настройките. И което е още по-прекрасно, дори електрозахранването да не бъде възстановено, батерията осигурява достатъчно мощност за включване на зумера в зададения от вас час на алармата, за да сте сигурни, че никога няма да се успите.
Времето за работа на радиото Philips може лесно да се управлява чрез задаване на желания брой минути в цифровия таймер. Той измерва времето автоматично и изключва радиото в края на сеанса.
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