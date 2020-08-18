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Прекратен продукт

Радиочасовник

AJ3226/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Започнете деня, както вие си знаете!

Стилният радиочасовник Philips с двойна аларма ви помага да започнете деня си с любимата си радиостанция или нежен будилник. Удобният кабел позволява да включите и своята портативна музикална система - директно на нощното шкафче.

Виж всички предимства

Събудете се с радио или зумер

Започнете деня, както вие си знаете!

  • FM/MW, аналогова настройка

  • Двоен будилник

  • Съхраняване на часа и алармата

  • Вграден Audio-in кабел

Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.

Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.

Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

За да се пребори с успиването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

18/08/2020

România

România

Потвърден купувач

Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact

Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3226 Radio cu ceas

Дата на използване 2020-04-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3226 Radio cu ceas

Дата на използване 2020-04-18

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