Прекратен продукт
Започнете деня, както вие си знаете!
Стилният радиочасовник Philips с двойна аларма ви помага да започнете деня си с любимата си радиостанция или нежен будилник. Удобният кабел позволява да включите и своята портативна музикална система - директно на нощното шкафче.
FM/MW, аналогова настройка
Двоен будилник
Съхраняване на часа и алармата
Вграден Audio-in кабел
Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.
Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.
За да се пребори с успиването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Alberts
18/08/2020
România
Потвърден купувач
Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact
Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3226 Radio cu ceas
Дата на използване 2020-04-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3226 Radio cu ceas
Дата на използване 2020-04-18