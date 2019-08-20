Прекратен продукт
Събудете се с FM радио и напълно зареден смартфон
Радиочасовникът Philips AJ3200 зарежда всеки смартфон, iPhone или Android, докато спите. Гъвкавата поставка приляга идеално на позицията на контакта на всеки телефон. Събудете се с любимото си FM радио и започнете деня си с пълен заряд.
Универсално зареждане
FM цифрова настройка
Двоен будилник
Съхраняване на часа и алармата
Без повече кабелен хаос на нощното ви шкафче. Този радиочасовник е снабден с три сменяеми поставки за зареждане на вашия iPhone, Android или друг смартфон. Използвайте Apple Lightning или 30-щифтов кабел за зареждане с подходяща приставка за вашия iPhone и/или приложената микро USB поставка за Android и други. След като кабелът и поставката са свързани, поставете смартфона си и започнете зареждането веднага. Кабелите дори са прибрани прилежно далеч от очите.
Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.
За да се пребори с успиването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.
3.5
от 5
8
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
nastaseliviu
20/08/2019
România
Cel mai bun de pe piata
Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.
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Този отзив е направен за AJ3200 Radio cu ceas
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3200 Radio cu ceas
DudDa
19/09/2015
Polska
Потвърден купувач
Rewelacja
Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3200 Radiobudzik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3200 Radiobudzik
Apro15
13/12/2014
Lietuva
Puikus,geras gaminys
Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3200 Laikrodis-radijas
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3200 Laikrodis-radijas