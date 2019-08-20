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Прекратен продукт

Радиочасовник

AJ3200/12

3.5

| (8) Отзиви | 83% препоръчват този продукт

Събудете се с FM радио и напълно зареден смартфон

Радиочасовникът Philips AJ3200 зарежда всеки смартфон, iPhone или Android, докато спите. Гъвкавата поставка приляга идеално на позицията на контакта на всеки телефон. Събудете се с любимото си FM радио и започнете деня си с пълен заряд.

Виж всички предимства

Събудете се с FM радио и напълно зареден смартфон

  • Универсално зареждане

  • FM цифрова настройка

  • Двоен будилник

  • Съхраняване на часа и алармата

Универсални поставки за зареждане и управление на кабелите без бъркотия

Универсални поставки за зареждане и управление на кабелите без бъркотия

Без повече кабелен хаос на нощното ви шкафче. Този радиочасовник е снабден с три сменяеми поставки за зареждане на вашия iPhone, Android или друг смартфон. Използвайте Apple Lightning или 30-щифтов кабел за зареждане с подходяща приставка за вашия iPhone и/или приложената микро USB поставка за Android и други. След като кабелът и поставката са свързани, поставете смартфона си и започнете зареждането веднага. Кабелите дори са прибрани прилежно далеч от очите.

Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.

Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

За да се пребори с успиването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.

Технически данни

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Отзиви

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3.5

от 5

8

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

2

20/08/2019

România

România

Cel mai bun de pe piata

Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3200 Radio cu ceas

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3200 Radio cu ceas

19/09/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

Rewelacja

Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3200 Radiobudzik

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3200 Radiobudzik

13/12/2014

Lietuva

Lietuva

Puikus,geras gaminys

Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3200 Laikrodis-radijas

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3200 Laikrodis-radijas

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