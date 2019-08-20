Biorąc pod uwagę relacje cena-jakość - bardzo fajne urządzenie. Ciężko też (mnie się nie udało) znaleźć radiobudzik z ładowarką do urządzeń przenośnych - łatwiej znaleźć coś do iPhona. Minusy to: - niedokładny zegar - po miesiącu spieszy się kilka minut - brak możliwości zmiany poziomu świecenia - w nocy przy łóżku bywa uciążliwy.