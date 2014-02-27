Прекратен продукт
Събуждайте се лесно
Нека вашето дете се събужда с любимия си звук или глас, с радиочасовника Philips AJ3138/12. Сменяемите пръстени и бутони добавят личен щрих, а таймерът за подремване ви позволява да програмирате часовника, без да променяте настройките на алармата.
Записана аларма
Таймер за подремване
Цветни пръстени и бутони
Работи на батерия или захранване
Много изследвания са показали, че подремването през деня е полезно за здравето. Таймерът за подремване ви помага да придобиете този здравословен навик, като ви позволява да подремнете за кратко, без да се притеснявате, че ще се успите, и без нужда да променяте алармата всеки път. Трябва да натиснете само един бутон, за да се наслаждавате на здравословна дрямка от 15 минути до два часа, преди да се върнете към забързаното ежедневие. Таймерът за подремване измерва автоматично времето и в зададения час ще се включи звънец, за да ви събуди.
За да се пребори с успиването, радиочасовникът Philips има регулируема функция за повторение на алармата. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете еднократно бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След пет минути алармата ще се включи отново. Ако искате да поспите повече, натиснете бутона за повторение на алармата два пъти за 10 минути или три пъти за 15 минути.
Захранвайте този радиоапарат Philips с батерии или чрез директно включване в електрическата мрежа и се радвайте на огромно удобство и гъвкавост. Ако наблизо няма електрически контакт или искате да избегнете грозната плетеница от кабели, просто включете на батерии. А когато ви трябва постоянно и стабилно захранване, включете директно в контакта. Сега наистина можете да се наслаждавате на свободата да слушате, където и да сте.
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4.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
rip164
27/02/2014
Polska
Ładny i praktyczny radiobudzik.
To mój pierwszy radibudzik i uważam za udany zakup,stacje radiowe wyszukuje bez problemów,dzwięk jest zadowalający,jest mały i zgrabny,na bateriach działa tak jak na zasilaczu tylko podświetlanie wygasza się po kilku sekundach,ma ładny wygląd i czytelne cyfry brakuje tylko możliwości przyciemniania podświetlania.
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ada11
17/12/2013
Polska
fajny budzik dla dziecka, super pomysł z wymienną obudową
Budzik jest dość przyjazny co do użytkowania, starsze dziecko potrafić będzie bez problemu korzystać z jego funkcji. Świetna opcja zmiany elementów obudowy (błękit lub róż), co pozwala dostosować wygląd do innych elementów wyposażenia.
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Darek31
15/05/2012
Polska
Ten produkt ma oryginalny wygląd i jest praktyczny
Philips Radiobudzik AJ3138 mimo że wygląda jak zabawka jest bardzo użytecznym urządzeniem o niebanalnym wyglądzie. Jego zaletą jest prostota obsługi i jakość wykonania
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Този отзив е направен за AJ3138 Radiobudzik
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Този отзив е направен за AJ3138 Radiobudzik