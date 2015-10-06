ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Радиочасовник с цифрова настройка

AJ3116/12

4.4

| (17) Отзиви | 94% препоръчват този продукт

Започнете деня, както вие си знаете!

Този стилен радиочасовник Philips изглежда добре и ви събужда навреме. Има вградено FM радио и ви дава избор да се будите с любимата си радиостанция или със зумера.

Виж всички предимства

Събудете се с радио или зумер

Започнете деня, както вие си знаете!

  • FM цифрова настройка

  • Двоен будилник

  • Съхраняване на часа и алармата

Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие

Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.

Резервната батерия гарантира запазване на настройките при спиране на тока

Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго да слушате музика или избрана радиостанция, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 1 час) и изберете радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Този радиоапарат Philips ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще превключи в икономичен, тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си радио диджей, без да броите овце или да се тревожите, че хабите електричество

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.4

от 5

17

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

1

06/10/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!