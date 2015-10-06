Прекратен продукт
Започнете деня, както вие си знаете!
Този стилен радиочасовник Philips изглежда добре и ви събужда навреме. Има вградено FM радио и ви дава избор да се будите с любимата си радиостанция или със зумера.
FM цифрова настройка
Двоен будилник
Съхраняване на часа и алармата
Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.
Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго да слушате музика или избрана радиостанция, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 1 час) и изберете радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Този радиоапарат Philips ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще превключи в икономичен, тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си радио диджей, без да броите овце или да се тревожите, че хабите електричество
4.4
от 5
17
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
mirabelka
06/10/2015
Polska
Потвърден купувач
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
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Този отзив е направен за AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
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Този отзив е направен за AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
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Този отзив е направен за AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktośtam
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem