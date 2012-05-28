Прекратен продукт
Започнете деня, както вие си знаете!
Този стилен радиочасовник Philips изглежда добре и ви събужда навреме. Има вградено AM/FM радио и ви дава избор да се будите с любимата си радиостанция или със зумера.
Компактна конструкция
Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.
Големият дисплей позволява лесно разчитане на съдържанието на екрана. Сега можете да четете лесно часа или будилника, дори и от разстояние. Той е идеален за стари хора или хора с ограничения в зрението.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
4.4
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Marcin92
28/05/2012
Polska
Pozytywna ;)
Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3112 Radiobudzik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3112 Radiobudzik
Staniu3s
15/05/2012
Polska
Jestem zadowoliny
jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3112 Radiobudzik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3112 Radiobudzik
Shved
10/11/2021
Україна
Зручний у використанні
Купували блендер при введені першого прикорму для малечі. Дружина задоволена, легкий та зручний у використанні.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3112 Clock Radio
Дата на използване 2019-11-10
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3112 Clock Radio
Дата на използване 2019-11-10