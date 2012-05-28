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Прекратен продукт

Радиочасовник

AJ3112/12

4.4

| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Започнете деня, както вие си знаете!

Този стилен радиочасовник Philips изглежда добре и ви събужда навреме. Има вградено AM/FM радио и ви дава избор да се будите с любимата си радиостанция или със зумера.

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Събудете се с радио или зумер

Започнете деня, както вие си знаете!

  • Компактна конструкция

Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.

Голям дисплей за лесно гледане

Големият дисплей позволява лесно разчитане на съдържанието на екрана. Сега можете да четете лесно часа или будилника, дори и от разстояние. Той е идеален за стари хора или хора с ограничения в зрението.

Резервната батерия гарантира запазване на настройките при спиране на тока

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

28/05/2012

Polska

Polska

Pozytywna ;)

Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3112 Radiobudzik

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3112 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Jestem zadowoliny

jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3112 Radiobudzik

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3112 Radiobudzik

10/11/2021

Україна

Україна

Зручний у використанні

Купували блендер при введені першого прикорму для малечі. Дружина задоволена, легкий та зручний у використанні.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3112 Clock Radio

Дата на използване 2019-11-10

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3112 Clock Radio

Дата на използване 2019-11-10

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