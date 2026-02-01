Прекратен продукт
AJ301D/12
Започнете деня, както вие си знаете!
Освободете преносимата музика у дома. Поставете вашия iPod или плейър GoGear в компактния радиочасовник Philips с мощни баси, поддържани с мощността от 12 W RMS. Наслаждавайте се на страхотен звук и започвайте деня си с музиката, която ви зарежда.
Радвайте се на своята любима MP3 музика, докато зареждате своя iPod! Поставката ви позволява да свързвате своя iPod директно към докинг системата за забавления, така че да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod, докато свири, така че да слушате музика, без да се притеснявате от изтощаването на батерията на вашия iPod. Използвайте дистанционното за навигация, избирайте и възпроизвеждайте музиката, съхранена на вашия iPod. Докинг системата за забавления зарежда вашия iPod, докато е в нея.
Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки баси, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни баси без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични баси, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.
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