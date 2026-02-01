Едновременно слушайте и зареждайте своя iPod

Радвайте се на своята любима MP3 музика, докато зареждате своя iPod! Поставката ви позволява да свързвате своя iPod директно към докинг системата за забавления, така че да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod, докато свири, така че да слушате музика, без да се притеснявате от изтощаването на батерията на вашия iPod. Използвайте дистанционното за навигация, избирайте и възпроизвеждайте музиката, съхранена на вашия iPod. Докинг системата за забавления зарежда вашия iPod, докато е в нея.