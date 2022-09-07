Прекратен продукт
AJ2000/12
Събудете се
Станете от леглото с любимата си радиостанция или мелодии за аларма. Този елегантен радиочасовник Philips AJ2000 с дисплей с огледално покритие ви позволява да настроите две аларми, които да будят вас и партньора ви в различно време. Събуждайте се нежно всеки ден с усмивка.
Дисплей с огледално покритие
FM цифрова настройка
Двоен будилник
Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.
Вграденият FM тунер ви дава възможност да слушате вашите любими песни и новинарски радиостанции всеки ден. Просто трябва да настроите на станцията, която искате да слушате.
4.3
от 5
8
Отзиви
Борил_666
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Препоръчвам
Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ2000 Радиочасовник
Дата на използване 2020-09-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ2000 Радиочасовник
Дата на използване 2020-09-07
stopa
25/12/2021
Česká republika
Výborný
Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.
Предимства
jednoduché ovládání
Недостатъци
zatím nevím
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ2000 Radiobudík
Дата на използване 2021-11-25
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ2000 Radiobudík
Дата на използване 2021-11-25
DJPocaitul
24/08/2019
România
Потвърден купувач
Radioul si ceasul sunt OK !
Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.
Предимства
Imi place ca are alimentator separat.
Недостатъци
Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ2000 Radio cu ceas
Дата на използване 2018-07-24
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ2000 Radio cu ceas
Дата на използване 2018-07-24