Прекратен продукт
Събудете се с любимата си радио мелодия
Станете с любимата си радио станция или мелодии за аларма. Този елегантен радиочасовник Philips AJ1000/12 с дисплей с огледално покритие ви позволява да настроите две аларми, които да будят вас и партньора ви в различно време. Събуждайте се нежно всеки ден с усмивка.
Дисплей с огледално покритие
FM, аналогова настройка
Двоен будилник
Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.
За да се пребори с успиването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.
Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.
3.6
от 5
5
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
Migotka
03/03/2020
Polska
Потвърден купувач
Fajny design
Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.
Предимства
Mały rozmiar
Недостатъци
Czasami słabo łapie sygnał
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ1000 Radiobudzik
Дата на използване 2018-03-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ1000 Radiobudzik
Дата на използване 2018-03-03
Danieli
12/10/2013
Česká republika
Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii
To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ1000 Radiobudík
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ1000 Radiobudík
ZbigniewK
02/02/2016
Polska
Da się użytkować, ale ...
Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.
Този отзив е направен за AJ1000 Radiobudzik
Този отзив е направен за AJ1000 Radiobudzik