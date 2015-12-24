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Прекратен продукт

Bluetooth® адаптер

AEA2700/12

4.4

| (12) Отзиви

Свържете до 3 смартфона едновременно

Philips Bluetooth® адаптер с MULTIPAIR превръща вашата система високоговорители за Hi-Fi/компютър в безжична озвучителна система. Просто свържете адаптера, за да извличате поточно музика по безжичен път от до три смартфона, таблета и устройства с Bluetooth®.

Виж всички предимства

Свържете до 3 смартфона едновременно

  • Bluetooth® музикален приемник

  • с MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC и NFC

  • Цифров извод

Обменяйте музика незабавно между 3 устройства с MULTIPAIR

Обменяйте музика незабавно между 3 устройства с MULTIPAIR

Сдвоете до 3 смарт устройства, за да можете да извличате поточно музика от което пожелаете, без досадно прекъсване на сдвояването и повторно сдвояване. За да възпроизвеждате песен на друго устройство, просто го вземете и натиснете бутона за възпроизвеждане. Песента на първоначалното устройство ще спре, а новата ви песен ще превземе ефира, идеално при споделяне с приятели, за партита или просто за възпроизвеждане на различни песни, съхранявани на различни устройства. Оставете приятелите и роднините си да сдвояват едновременно, за да можете да обменяте музика незабавно.

Приложения за стрийминг на музика от смартфон или таблет към Hi-Fi система

Приложения за стрийминг на музика от смартфон или таблет към Hi-Fi система

Всеки почитател на музиката има любима музикална услуга или приложения за онлайн радио в мобилните си устройства. Сега можете да пускате всичко това направо на своята Hi-Fi система.

Висококачествено поточно предаване на музика с Bluetooth® (aptX® и AAC)

Висококачествено поточно предаване на музика с Bluetooth® (aptX® и AAC)

С усъвършенствана технология излъчваният поточно чрез Bluetooth® звук се извежда на следващото ниво. Стандартният Bluetooth® звук използва SBC кодек, създаден за основен пренос на звук, който понякога не удовлетворява слушателите. Адаптерът Philips обаче е оборудван с висококачествена безжична технология Bluetooth® (aptX® и AAC), предоставяща богат, мощен и кристално ясен звук. Съвместима с най-новите смартфони, таблети и други устройства с Android™ и Apple iOS, сега чрез тази технология Philips предоставя качеството на звука, което сте свикнали да очаквате. Безжичната музика никога не е звучала толкова добре.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

12

Отзиви

4
1

24/12/2015

България

България

Качествен продукт

Отличен продукт, който се наложи да го купувам от Германия поради изчерпването му в тук в България. Дори и Вие от Philips НЕ МОЖАХТЕ ДА СЪДЕЙСТВАТЕ за доставка.

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Този отзив е направен за AEA2700 Bluetooth® адаптер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AEA2700 Bluetooth® адаптер

11/06/2020

România

România

Потвърден купувач

Simplu si eficient

Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.

Предимства

Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Дата на използване 2019-05-11

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Дата на използване 2019-05-11

27/03/2018

Magyarország

Magyarország

Nem okozott csalódást. Azt kaptam amiért fizettem.

Nem ragadnék le a kapcsolódik/nem kapcsolódik témakörnél (egyébként hibátlanul működik). Számomra az AAC native streaming volt a fontos és az optikai valamint az analóg portok együttes megléte. Ezen felül a multipontos csatlakozás a család többi tagja részére. Egyedül a Philips kínálatában találtam ilyen terméket.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AEA2700 Bluetooth® adapter

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AEA2700 Bluetooth® adapter

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