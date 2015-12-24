Прекратен продукт
AEA2700/12
Свържете до 3 смартфона едновременно
Philips Bluetooth® адаптер с MULTIPAIR превръща вашата система високоговорители за Hi-Fi/компютър в безжична озвучителна система. Просто свържете адаптера, за да извличате поточно музика по безжичен път от до три смартфона, таблета и устройства с Bluetooth®.
Bluetooth® музикален приемник
с MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC и NFC
Цифров извод
Сдвоете до 3 смарт устройства, за да можете да извличате поточно музика от което пожелаете, без досадно прекъсване на сдвояването и повторно сдвояване. За да възпроизвеждате песен на друго устройство, просто го вземете и натиснете бутона за възпроизвеждане. Песента на първоначалното устройство ще спре, а новата ви песен ще превземе ефира, идеално при споделяне с приятели, за партита или просто за възпроизвеждане на различни песни, съхранявани на различни устройства. Оставете приятелите и роднините си да сдвояват едновременно, за да можете да обменяте музика незабавно.
Всеки почитател на музиката има любима музикална услуга или приложения за онлайн радио в мобилните си устройства. Сега можете да пускате всичко това направо на своята Hi-Fi система.
С усъвършенствана технология излъчваният поточно чрез Bluetooth® звук се извежда на следващото ниво. Стандартният Bluetooth® звук използва SBC кодек, създаден за основен пренос на звук, който понякога не удовлетворява слушателите. Адаптерът Philips обаче е оборудван с висококачествена безжична технология Bluetooth® (aptX® и AAC), предоставяща богат, мощен и кристално ясен звук. Съвместима с най-новите смартфони, таблети и други устройства с Android™ и Apple iOS, сега чрез тази технология Philips предоставя качеството на звука, което сте свикнали да очаквате. Безжичната музика никога не е звучала толкова добре.
4.4
от 5
12
Отзиви
ceco7
24/12/2015
България
Качествен продукт
Отличен продукт, който се наложи да го купувам от Германия поради изчерпването му в тук в България. Дори и Вие от Philips НЕ МОЖАХТЕ ДА СЪДЕЙСТВАТЕ за доставка.
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Този отзив е направен за AEA2700 Bluetooth® адаптер
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Този отзив е направен за AEA2700 Bluetooth® адаптер
Gabriel S
11/06/2020
România
Потвърден купувач
Simplu si eficient
Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.
Предимства
Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul
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Този отзив е направен за AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Дата на използване 2019-05-11
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Дата на използване 2019-05-11
MikeAAC
27/03/2018
Magyarország
Nem okozott csalódást. Azt kaptam amiért fizettem.
Nem ragadnék le a kapcsolódik/nem kapcsolódik témakörnél (egyébként hibátlanul működik). Számomra az AAC native streaming volt a fontos és az optikai valamint az analóg portok együttes megléte. Ezen felül a multipontos csatlakozás a család többi tagja részére. Egyedül a Philips kínálatában találtam ilyen terméket.
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Този отзив е направен за AEA2700 Bluetooth® adapter
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AEA2700 Bluetooth® adapter