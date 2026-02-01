Пазителят на безопасността ви на пътя

Насладете се на спокойно шофиране с рекордера на Philips за видео при шофиране, който ще ви предпази в непредвидени ситуации. Почувствайте се защитени благодарение на автоматичните предпазни функции: Засичане на опасност от сблъсък, аварийно лесно заснемане и сигнал за предупреждение на водача в случай на умора.