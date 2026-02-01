Прекратен продукт
ADR81BLX1
Пазителят на безопасността ви на пътя
Насладете се на спокойно шофиране с рекордера на Philips за видео при шофиране, който ще ви предпази в непредвидени ситуации. Почувствайте се защитени благодарение на автоматичните предпазни функции: Засичане на опасност от сблъсък, аварийно лесно заснемане и сигнал за предупреждение на водача в случай на умора.
Full HD 1080p
Автоматично откриване на сблъсъци
Индекс на умората и предупреждения
Лесно заснемане при извънредна ситуация
Веднага след като включите автомобила си, рекордерът за шофиране започва да работи автоматично.
В случай на сблъсък автоматично се запазва запис за извънреден случай, за да се осигури доказателство и да се предотврати презапис.
Индексът на умората показва еволюцията на умората на водача и извежда визуално и звуково предупредително съобщение, когато водачът се нуждае от почивка.
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