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  • Главна снимка, която се употребява
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
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Прекратен продукт

ADR810Автомобилен видеорекордер

ADR81BLX1

Пазителят на безопасността ви на пътя

Насладете се на спокойно шофиране с рекордера на Philips за видео при шофиране, който ще ви предпази в непредвидени ситуации. Почувствайте се защитени благодарение на автоматичните предпазни функции: Засичане на опасност от сблъсък, аварийно лесно заснемане и сигнал за предупреждение на водача в случай на умора.

Виж всички предимства

със засичане на опасност от сблъсък и аварии Лесно заснемане

Пазителят на безопасността ви на пътя

  • Full HD 1080p

  • Автоматично откриване на сблъсъци

  • Индекс на умората и предупреждения

  • Лесно заснемане при извънредна ситуация

Автоматичен запис, когато стартирате автомобила си

Автоматичен запис, когато стартирате автомобила си

Веднага след като включите автомобила си, рекордерът за шофиране започва да работи автоматично.

Откриване на сблъсъци и автоматичен запис при извънредни ситуации

Откриване на сблъсъци и автоматичен запис при извънредни ситуации

В случай на сблъсък автоматично се запазва запис за извънреден случай, за да се осигури доказателство и да се предотврати презапис.

Индекс на умората и предупреждения

Индекс на умората и предупреждения

Индексът на умората показва еволюцията на умората на водача и извежда визуално и звуково предупредително съобщение, когато водачът се нуждае от почивка.

Технически данни

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Отзиви

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