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Прекратен продукт

ADR610Автомобилен видеорекордер

ADR61BLX1

2.5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Пазителят на безопасността ви на пътя

Насладете се на безопасно шофиране с рекордера на Philips за видео при шофиране, който ще ви предпази в непредвидени ситуации. Можете да разчитате на интелигентните автоматични функции и отличното видео изпълнение, за да получите кристално ясни данни, когато ви потрябват.

Виж всички предимства

с предупреждение за опасност на водача

Пазителят на безопасността ви на пътя

  • Full HD 1080p

  • Автоматично откриване на сблъсъци

  • Индекс на умората и предупреждения

Автоматичен запис, когато стартирате автомобила си

Автоматичен запис, когато стартирате автомобила си

Веднага след като включите автомобила си, рекордерът за шофиране започва да работи автоматично.

Откриване на сблъсъци и автоматичен запис при извънредни ситуации

Откриване на сблъсъци и автоматичен запис при извънредни ситуации

В случай на сблъсък автоматично се запазва запис за извънреден случай, за да се осигури доказателство и да се предотврати презапис.

Индекс на умората и предупреждения

Индекс на умората и предупреждения

Индексът на умората показва еволюцията на умората на водача и извежда визуално и звуково предупредително съобщение, когато водачът се нуждае от почивка.

Технически данни

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Отзиви

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2.5

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

5
3
2

04/07/2019

Україна

Україна

Дизайн

Користуюсь виробом три роки. Компактність, дизайн, функції цілком задовольняють мене. Але...Інколи виникає збій при старті авто. Також виникають час від часу проблеми з регістрацією на картку пам'яті. Незрозуміло працює втома водія.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор

13/11/2016

Polska

Polska

Nie nadaje się

Działa 3 miesiące i padła. Najpierw karta a potem całe urządzenie.

Този отзив е направен за ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy

Този отзив е направен за ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy

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