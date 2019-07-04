Прекратен продукт
Пазителят на безопасността ви на пътя
Насладете се на безопасно шофиране с рекордера на Philips за видео при шофиране, който ще ви предпази в непредвидени ситуации. Можете да разчитате на интелигентните автоматични функции и отличното видео изпълнение, за да получите кристално ясни данни, когато ви потрябват.
Full HD 1080p
Автоматично откриване на сблъсъци
Индекс на умората и предупреждения
Веднага след като включите автомобила си, рекордерът за шофиране започва да работи автоматично.
В случай на сблъсък автоматично се запазва запис за извънреден случай, за да се осигури доказателство и да се предотврати презапис.
Индексът на умората показва еволюцията на умората на водача и извежда визуално и звуково предупредително съобщение, когато водачът се нуждае от почивка.
2.5
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
dufi
04/07/2019
Україна
Дизайн
Користуюсь виробом три роки. Компактність, дизайн, функції цілком задовольняють мене. Але...Інколи виникає збій при старті авто. Також виникають час від часу проблеми з регістрацією на картку пам'яті. Незрозуміло працює втома водія.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор
DanielM
13/11/2016
Polska
Nie nadaje się
Działa 3 miesiące i padła. Najpierw karta a potem całe urządzenie.
Този отзив е направен за ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy
Този отзив е направен за ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy