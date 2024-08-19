Пречиства стаи с размер до 131 m2
505 m3/h CADR и скорост 650 ml/h
Отстранява формалдехидните газове
Свързано към Wi-Fi; приложение Air+
Той разпределя мощна чиста въздушна струя към всеки ъгъл на стаята при CADR (скорост на подаване на чист въздух) 505 m3/h (1), като пречиства щателно дори големи стаи до 131 m2 (2), за да ви предпази от бактерии, вируси, прашец, прах, пърхот от домашни любимци, прахови акари и вредни газове, като формалдехид, миризми и други замърсители.
Само пречиствателите на въздуха на Philips имат NanoProtect HEPA филтриране с активен въглен и предфилтър за отстраняване на 99,97% от частиците с размер до 0,003 микрона (3). Технологията NanoProtect HEPA не само улавя замърсители, но използва и електростатичен заряд за привличането им, като почиства до 2 пъти повече въздух от традиционното HEPA H13 филтриране, с по-висока енергийна ефективност (4).
Бързо овлажняване, до 650 ml/h (5). Той разпознава и автоматично регулира нивото на влажност до желаната от вас настройка. Функцията на овлажнителя ще се включва или изключва според необходимостта, за да достигне желаното от вас ниво на влажност.
4.8
от 5
42
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
kembo09
19/08/2024
България
Много добър и полезен уред! Препоръчвам!
От както използваме уреда, наистина се усеща разликата в качеството на въздуха. Уреда работи много добре, тихо и реагира изключително бързо на външни и вътрешни замърсители. Особено подходящ за домове, които използват климатици.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“
Хави
16/08/2024
България
Чудесен продукт
Продуктът е със стилен дизайн, който чудесно подхожда на интериора у дома. Изключително ефективен и се усеща огромна разлика на въздуха вкъщи.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“
Harisma11
16/08/2024
България
Отличен продукт!
Изключително голяма разлика в домът ни, както през деня, така и през нощта. Уреда работи изключително тихо и незабележимо, и пасва много добре на интериора. Препоръчвам!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“
1) Тествано от лаборатория на трета страна съгласно GB/T 18801-2022.
2) Изчислено съгласно стандарта GB/T18801-2022 с цигарен дим, CADR е тествана съгласно GB/T18801-2022.
3) Тествано във филтърна среда с аерозол с NaCl, класифицирана при 3 nm съгласно DIN71460-1 от изпитателна лаборатория на трета страна.
4) Пречиствателите на въздуха на Philips имат по-висока скорост на подаване на чист въздух и енергийна ефективност с NanoProtect HEPA филтър, отколкото с HEPA H13 филтър, тестван съгласно GB/T 18801.
5) Тествано от лаборатория на трета страна съгласно GB/T 23332-2018.
6) В сравнение със стандартните ултразвукови модули за овлажняване, които не съдържат допълнителна технология за намаляване на разпространението на бактерии, тествани от независима лаборатория.
7) В сравнение с ултразвукова технология за овлажняване. Тествано за отлагането на минерали върху мебели. Тествано е от лаборатория на трета страна за период от 3 часа съгласно DIN 44973, IUTA e.V.
8) Средното ниво на звука, базирано на GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 – 2020, MOD). Нивото на звука може да се промени поради условията във вашата стая и местоположението на устройството.