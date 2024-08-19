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Серия 3000Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

AC3737/10

4.8
| (42) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
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Пречиствател и овлажнител Philips тип „2 в 1“: мощна производителност, лесно използване. Работи като овлажнител и пречиствател или само като пречиствател с подвижен резервоар за вода. Почиства щателно големи помещения и елиминира 99,97% от замърсителите и 99% от формалдехида.
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Чист въздух и перфектно ниво на влажност на ваше разположение

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  • Пречиства стаи с размер до 131 m2

  • 505 m3/h CADR и скорост 650 ml/h

  • Отстранява формалдехидните газове

  • Свързано към Wi-Fi; приложение Air+

Пречиства щателно стаи до 131 m2 (2)

Пречиства щателно стаи до 131 m2 (2)

Той разпределя мощна чиста въздушна струя към всеки ъгъл на стаята при CADR (скорост на подаване на чист въздух) 505 m3/h (1), като пречиства щателно дори големи стаи до 131 m2 (2), за да ви предпази от бактерии, вируси, прашец, прах, пърхот от домашни любимци, прахови акари и вредни газове, като формалдехид, миризми и други замърсители.

Елиминира 99,97% от всички невидими частици от въздуха

Елиминира 99,97% от всички невидими частици от въздуха

Само пречиствателите на въздуха на Philips имат NanoProtect HEPA филтриране с активен въглен и предфилтър за отстраняване на 99,97% от частиците с размер до 0,003 микрона (3). Технологията NanoProtect HEPA не само улавя замърсители, но използва и електростатичен заряд за привличането им, като почиства до 2 пъти повече въздух от традиционното HEPA H13 филтриране, с по-висока енергийна ефективност (4).

Автоматично овлажняване до 650 ml/h с 4 настройки

Автоматично овлажняване до 650 ml/h с 4 настройки

Бързо овлажняване, до 650 ml/h (5). Той разпознава и автоматично регулира нивото на влажност до желаната от вас настройка. Функцията на овлажнителя ще се включва или изключва според необходимостта, за да достигне желаното от вас ниво на влажност.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

42

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

3
2

19/08/2024

България

България

Много добър и полезен уред! Препоръчвам!

От както използваме уреда, наистина се усеща разликата в качеството на въздуха. Уреда работи много добре, тихо и реагира изключително бързо на външни и вътрешни замърсители. Особено подходящ за домове, които използват климатици.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

16/08/2024

България

България

Чудесен продукт

Продуктът е със стилен дизайн, който чудесно подхожда на интериора у дома. Изключително ефективен и се усеща огромна разлика на въздуха вкъщи.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

16/08/2024

България

България

Отличен продукт!

Изключително голяма разлика в домът ни, както през деня, така и през нощта. Уреда работи изключително тихо и незабележимо, и пасва много добре на интериора. Препоръчвам!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

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      Откази от отговорност

      1. 1) Тествано от лаборатория на трета страна съгласно GB/T 18801-2022.

      2. 2) Изчислено съгласно стандарта GB/T18801-2022 с цигарен дим, CADR е тествана съгласно GB/T18801-2022.

      3. 3) Тествано във филтърна среда с аерозол с NaCl, класифицирана при 3 nm съгласно DIN71460-1 от изпитателна лаборатория на трета страна.

      4. 4) Пречиствателите на въздуха на Philips имат по-висока скорост на подаване на чист въздух и енергийна ефективност с NanoProtect HEPA филтър, отколкото с HEPA H13 филтър, тестван съгласно GB/T 18801.

      5. 5) Тествано от лаборатория на трета страна съгласно GB/T 23332-2018.

      6. 6) В сравнение със стандартните ултразвукови модули за овлажняване, които не съдържат допълнителна технология за намаляване на разпространението на бактерии, тествани от независима лаборатория.

      7. 7) В сравнение с ултразвукова технология за овлажняване. Тествано за отлагането на минерали върху мебели. Тествано е от лаборатория на трета страна за период от 3 часа съгласно DIN 44973, IUTA e.V.

      8. 8) Средното ниво на звука, базирано на GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 – 2020, MOD). Нивото на звука може да се промени поради условията във вашата стая и местоположението на устройството.