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  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност
  • Удивителна яркост за допълнителна безопасност

X-tremeVision Pro150Производителност и експлоатационен живот

9012XVPB1

4.3
| (31) Отзиви
Удивителна яркост за допълнителна безопасност
Комбинирайки удивителна яркост и експлоатационен живот, който не беше възможен досега за такава високоефективна крушка, Philips X-tremeVision Pro150 предоставя видимостта за по-голяма безопасност на пътя за вас и любимите ви хора.
Виж всички предимства

Идеалното съчетание от високи работни показатели и експлоатационен живот

Удивителна яркост за допълнителна безопасност

  • Тип крушка: HIR2

  • 12 V, 55 W

  • До 150% по-ярка светлина

  • До 300 ч

  • Брой лампи: 1

Виждайте повече за по-безопасно шофиране

Виждайте повече за по-безопасно шофиране

С Philips X-tremeVision Pro150 се наслаждавате на до 150% по-ярка светлина¹. Шофирайте до вкъщи, при любимите си хора, като знаете, че можете да виждате по-ясно дори в тъмното и неблагоприятните метеорологични условия. Подобреният дизайн на жичката предоставя по-добра прецизност и осветеност за по-добро осветяване на пътя, докато новата технология от кварцово стъкло Diamond Precision осигурява повече яркост.

До 450 часа употреба с високопроизводителна крушка(3)

Новата производствена техника за кварцово стъкло Philips Diamond Precision увеличава пропускането на светлина и осигурява по-голяма устойчивост при термичен удар и налягане. Специално изработеното съчетание от специални газове допълнително защитава жичките от износване. Това означава повече яркост и по-дълъг експлоатационен живот до 450 часа (отнася се за H7; HIR2: 300 ч), което е може би най-дългият експлоатационен живот, предлаган от такава мощна крушка.

Осигурете си повече време, за да забележите и избегнете опасностите

Осигурете си повече време, за да забележите и избегнете опасностите

Тъй като осигурява до 70 метра по-голям обхват² на пътя, Philips X-tremeVision Pro150 подобрява способността ви да реагирате на потенциални опасности. По-голямата дистанция за безопасност означава, че вие и вашите спътници можете да се насладите на по-сигурно пътуване.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      1. 1 Яркост в сравнение със законния минимален стандарт.

      2. 2 Допълнително разстояние за безопасност в сравнение с дължината на лъча спрямо получения минимум според регламента на ECE, на базата на 1 лукс. Най-голямо разстояние от колата.

      3. 3 Отнася се за приложението на къси светлини, различава се при използването на светлини за мъгла