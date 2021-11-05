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  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
  • Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината

Xenon WhiteVision gen2Ксенонова крушка за автомобилни фарове

85126WHV2S1

4.3
| (31) Отзиви
Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
Лампите Philips Xenon WhiteVision gen2 придават наситен бял вид на автомобила и осигуряват по-ярка и равномерна бяла светлина на пътя. Идеалният избор за ксенонови предни фарове, които да отговарят по вид на светодиодни светлини.
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Интензивната по-бяла светлина подобрява концентрацията на шофьора

Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината

  • Тип крушка: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Брой лампи: 1

Съвършено бял ефект, който да допълва светодиодните светлини на вашия автомобил

Фаровете Philips Xenon WhiteVision gen2 са перфектният избор за шофьори, които искат ярки бели светлини, подобни на светодиодните. Със същата цветова температура като светодиодните светлини, Xenon WhiteVision gen2 е най-доброто надграждане за вашите ксенонови фарове.

Отчетлив, чисто бял лъч прорязва мрака

С цветова температура от до 5000 келвина крушките Philips Xenon WhiteVision осветяват пътя пред вас с чист, ярък бял лъч, който прерязва мрака. Вместо да се напрягате да виждате пътя пред себе си, вие ще се наслаждавате на по-безопасно и вълнуващо шофиране. С автомобилните светлини на Philips шофирането през нощта вече няма да ви ограничава.

По-добър контраст за подобрена видимост и по-безопасно шофиране

Жизненоважно е да можете бързо да забелязвате и идентифицирате пътната маркировка и знаците при шофиране в тъмното. С крушките Xenon WhiteVision получавате интензивна и еднородна бяла светлина. В съчетание с високата цветова температура, фаровете предоставят по-силен контраст и по-добри отражения в предметите и знаците. Ще се насладите на по-приятно и по-безопасно шофиране. Факт е, че много пътно-транспортни инциденти се причиняват от преуморени шофьори, губещи концентрация. Тази по-бяла светлина ви помага да запазите концентрация и да сте нащрек при шофиране през нощта.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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