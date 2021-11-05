85122VIC1
Тип крушка: D2S
85 V, 35 W
Брой лампи: 1
В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.
Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.
Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар