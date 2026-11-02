Прекратен продукт
5FF2CMI/00
Всяка снимка ни казва своята история
Показвайте цифрови фотографии със същото качество и богатство на цветовете като на професионално отпечатаните снимки! Най-лесният начин да показвате цифрови снимки без компютър е фото дисплеят Philips 5FF2CMI, който допълва декора на вашия дом с елегантния си стилен дизайн.
14,2 см (5,6") LCD
14,2 см (5,6") зона за гледане
Гъвкавите режими на дисплея ви дават свобода да показвате фотографиите си една по една или в режим на миниатюри за бързо и лесно търсене, както и да създадете слайдшоу от най-ценните си фотографии.
Това е ефект за слайдшоу, с който снимките се показват в колаж, автоматично събиращ заедно различни снимки на случаен принцип, за да се избягнат неугледните рамки, които могат да се получат при снимки с по-малък размер от този на екрана.
Пълноцветният дисплей показва най-добре вашите снимки с живи и реалистични цветове, като възпроизвежда същия пълен диапазон от цветове, както професионално отпечатаните фотографии.
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