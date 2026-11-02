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Прекратен продукт

PhotoFrame

5FF2CMI/00

Всяка снимка ни казва своята история

Показвайте цифрови фотографии със същото качество и богатство на цветовете като на професионално отпечатаните снимки! Най-лесният начин да показвате цифрови снимки без компютър е фото дисплеят Philips 5FF2CMI, който допълва декора на вашия дом с елегантния си стилен дизайн.

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Всяка снимка ни казва своята история

  • 14,2 см (5,6") LCD

  • 14,2 см (5,6") зона за гледане

Възпроизвеждайте слайдшоу, единични снимки и миниатюри или показвайте часовника

Гъвкавите режими на дисплея ви дават свобода да показвате фотографиите си една по една или в режим на миниатюри за бързо и лесно търсене, както и да създадете слайдшоу от най-ценните си фотографии.

Забавлявайте се с колажи: показвайте няколко снимки в един изглед

Това е ефект за слайдшоу, с който снимките се показват в колаж, автоматично събиращ заедно различни снимки на случаен принцип, за да се избягнат неугледните рамки, които могат да се получат при снимки с по-малък размер от този на екрана.

Идеални цифрови цветове за богато и поразително изобразяване на снимки

Пълноцветният дисплей показва най-добре вашите снимки с живи и реалистични цветове, като възпроизвежда същия пълен диапазон от цветове, както професионално отпечатаните фотографии.

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