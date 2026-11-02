Забавлявайте се с колажи: показвайте няколко снимки в един изглед

Това е ефект за слайдшоу, с който снимките се показват в колаж, автоматично събиращ заедно различни снимки на случаен принцип, за да се избягнат неугледните рамки, които могат да се получат при снимки с по-малък размер от този на екрана.