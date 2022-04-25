Изведете конзолните игри на следващото ниво
Този дисплей Momentum показва може да се похвали със звук от легендарните аудиоексперти от Bowers & Wilkins, създава гейминг изживяване от ново ниво. Потопете се в действието на този красив голям дисплей. Насладете се на невероятни игри с оптимални звук и картина.
Momentum
55" ( 139,7 см)
3840 x 2160 (4K UHD)
Шест режима на звук за оптимизиране на играенето на игри, гледането или слушането. Спорт и състезания: Създайте реалистично изживяване сякаш сте в действието, когато се наслаждавате на спортни или състезателни игри. RPG и приключения: Потопете се в просторен и създаващ атмосфера звук. Стреляне и екшън: Насладете се на мощен, въздействащ звук за максимални силни усещания и реализъм. Гледане на филм: Подобряване на музиката към филма за потапящо, кинематографско изживяване при слушане. Музика: Истински звук от Bowers & Wilkins предоставя производителността, която е искал артистът. Лични: Получете достъп до менюто на еквалайзера, за да регулирате звука по вашите специфични изисквания.
Вие играете игри, които са интензивни и в които победата е важна. Нужен ви е дисплей без забавяне, със свръхгладки образи. Този дисплей Philips преначертава изображението на екрана до 120 пъти в секунда, много по-бързо от стандартен дисплей. По-малката кадрова честота може да направи враговете да изглеждат сякаш скачат от място на място по екрана, което ги прави трудни мишени. Със 120 Hz кадрова честота получавате тези критично важни липсващи изображения на екрана, които показват движението на врага свръхгладко, за да можете лесно да се прицелите. Със свръхниско забавяне и без "накъсване" на екрана този дисплей Philips е вашият идеален партньор за игри.
С дисплея с изключително висока разделителна способност Philips MultiView вече можете да изживеете огромно разнообразие от възможности за свързване. MultiView позволява активно двойно свързване и гледане, така че да можете да работите едновременно с няколко устройства, като компютър и преносим компютър, за да изпълнявате няколко задачи наведнъж.
4.0
от 5
5
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Дата на използване 2022-03-25
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Дата на използване 2022-03-25
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Дата на използване 2021-09-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Дата на използване 2021-09-19
Marcusos
21/11/2020
Polska
Потвърден купувач
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Предимства
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Недостатъци
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Дата на използване 2019-10-21
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Дата на използване 2019-10-21
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.
BT. 709/DCI-P3 покритие, базирано на CIE1976
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
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