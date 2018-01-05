Прекратен продукт
50PFK6510/12
Тънък Full HD LED телевизор, поддържан от Android
Не само изглежда добре: серията 6500 FHD TV с мощта на Android. Започваме със системата Perfect Pixel HD за искрящи изображения; след което добавяме Ambilight, съвременен дизайн и истински материали, с които създаваме изживяване от ново поколение.
126 см (50")
Full HD светодиоден телевизор
Двуядрен; 8 GB и разширяем
DVB-T/C/S/S2
С Android на телевизора си ще можете да преглеждате съдържание, да пускате приложения и видеоклипове по изключително бърз, интуитивен и забавен начин. Роботчето на Android освобождава силата на нашия двуядрен процесор, за да може действията да се изпълняват скорострелно и с лекота.
Проектиран със съвременен вид, за да се впише в интериора ви. Защото телевизорът ви трябва да изглежда еднакво красиво включен и изключен.
Micro Dimming Pro оптимизира контраста на вашия телевизор въз основа на осветеността на средата. Сензор за светлина и специален софтуер анализират картината в 6400 различни зони, за да се наслаждавате на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично визуално изживяване — денем и нощем.
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4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
kriexpres
05/01/2018
Slovenija
Zmogljiv izdelek, dobra kakovost slike
Izdelek je kvaliteten in zmogljiv, hude težave je povzročala posodobitev programske opreme na televizorju in sicer odpoved delovanja daljinskega upravljalnika. Vse ostale karektaristike zelo dobre. Pohvala ekipi za philips support, Hiter odziv, takojšnja odprava napake (brisanje novih posodobitev), zelo dobra navodila.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6500 series 50PFK6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6500 series 50PFK6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.