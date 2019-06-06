Прекратен продукт
49PUS6561/12
4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ с Android
Красиво изработената серия 6500 на Philips е тук. Почувствайте красивото 4K Ultra HD качество на картината и открийте свят на развлечения с Android TV. Тънка рамка и уникална стойка Arc допълват вида му за елегантен дизайнерски завършек.
123 см (49")
4K Ultra HD LED телевизор
Четириядрен, 16 GB и разширяем
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Красотата на 4K Ultra HD телевизора е в наслаждението от всеки детайл. Системата Philips Pixel Precise Ultra HD конвертира всяка входна картина в поразителна UHD разделителна способност на екрана ви. Наслаждавайте се на плавно, но отчетливо движещо се изображение и изключителен контраст. Открийте по-дълбоки черни тонове, по-бели бели, наситени цветове и естествени тонове на кожата – всеки път и от всеки източник.
Вдъхновена от архитектурата, стойката Philips Arc има модерен, балансиран, отворен дизайн. Висококачественото покритие от полиран хром и елегантният ефект на арка добавят усещане за стил към всяка стая.
Чудесните високоговорители за телевизор се нуждаят от мощна система за обработка, която запазва чистотата на оригиналното аудио съдържание. DTS Premium Suite е разработен да осигурява изживяването, което потребителите очакват от звуковата обработка от висок клас: завладяващ съраунд звук с дълбоки, богати баси и кристално ясен диалог, който се възпроизвежда при максимална сила на звука и без промени, изрязване или изкривяване.
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3.8
от 5
135
Отзиви
dvav
06/06/2019
България
Прекрасен телевизор!
Ползваме го вече трета година, голям, тънък, с много добра резолюция!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6561 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6561 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
igorevij
15/08/2020
Україна
Изделие имеет отличные функции
Телевизор - супер, функционал отличный, рекомендую всем.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6561 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™
Дата на използване 2019-08-15
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6561 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™
Дата на използване 2019-08-15
Mario37
06/06/2017
Hrvatska
Потвърден купувач
Odličan televizor
Slika odlična, android radi odlično, ambilight sa 3 strane fantastičan, daljinski sa tipkovnicom na poleđini bravo, još da su napravili da ključne tipke na daljinskom svijetle u mraku
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 49PUS6561 Izuzetno tanki 4K televizor sa sustavom Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 49PUS6561 Izuzetno tanki 4K televizor sa sustavom Android TV™
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.