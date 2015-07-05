Прекратен продукт
48PFK6989/12
Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Smart LED телевизорът Philips серия 6900 има изключително тънка рамка с изрязани с диамант краища, която ще завладее сърцето ви. Но той не само изглежда добре: пълен е с функции като Ambilight, 3D, Skype™ и още.
122 см (48")
Full HD светодиоден телевизор
Двуядрен
DVB-T/C/S/S2
Отразете това, което виждате на смарт устройството си, и го споделете с приятели и семейство на телевизора. От снимки до видеоклипове, игри и други, отразете всичко от своя смартфон и таблет на големия екран с проста команда.
Освободете се от традиционното излъчване. Работейки като сървър, вашият Philips Smart TV има силата да се свързва с друг телевизор в същата Wi-Fi мрежа. След свързването можете да споделяте телевизия с цифрово излъчване и записи от този телевизор към клиентски такъв, без да прокарвате нови кабели или да давате пари за множество абонаменти.
Нищо не може да се сравни с прилива на адреналин от игрите, спортните събития с бързи движения или екшън филмите. Ето защо този телевизор Philips има 600 Hz Perfect Motion Rate; за да се наслаждавате на безупречни движещи се изображения. Защото дори пулсът ви да подскача, изображението, което гледате, не би трябвало.
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5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Mihai86
05/07/2015
România
TV superb
Un TV superb dar putin cam incurcat in meniu. Lipsa unor butoane esentiale pe telecomanda (OFF timer)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
Предлагането на приложението MyRemote и свързаните с него функции зависи от модела телевизор и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TV.
За приложенията на Smart TV, посетете www.philips.com/TV, за да откриете кои услуги се предлагат във вашата страна
Предлагането на Cloud TV зависи от наличието му в страната и нормативните уредби
Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Камерата за телевизор Philips (PTA317) се продава отделно.
Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.