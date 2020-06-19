Прекратен продукт
43PUS7363/12
Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Потопете се в предаванията, филмите и игрите, които обичате с 4K UHD телевизор, който прави съдържанието от който и да е източник превъзходно. С Android TV, безжична свързаност и Ambilight вие няма просто да предавате поточно любимите си предавания, вие ще се изгубите в тях.
Телевизор Ambilight 108 см (43")
Индекс на качеството на образа 1600
HDR Plus
Видео процесор P5 Perfect Picture
Идете отвъд традиционното телевизионно програмиране с Google Play Магазина и галерията с приложения на Philips. Изживейте безкрайно много филми, телевизия, музика, приложения и игри онлайн. Още неща, на които да се радвате.
Процесорът Philips Quad Core обединява сили с Android, за да осигури вълнуващо игрово изживяване. А с Android на вашия телевизор ще навигирате, зареждате приложения и възпроизвеждате видео по супер бърз, супер интуитивен и супер забавен начин.
Micro Dimming Pro оптимизира контраста на вашия телевизор въз основа на осветеността в стаята. В комбинация със специализиран софтуер, който анализира картината в 6400 различни зони, вие ще се насладите на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично визуално изживяване – денем или нощем.
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4.2
от 5
34
Отзиви
Koko76
19/06/2020
България
Телевизора има чудесни характеристики
На цялото семейство ни допадна много.Отлична картина и звук.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Дата на използване 2019-12-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Дата на използване 2019-12-19
Jordano
18/06/2020
България
Телевизорът е отличен
Tелевизорът е идеален за спалня с своята функция амбилайт. Създава усещане за много по-голям екран. Много добър звук и картина. Понякога има проблем със сдвояването на дистанционното.
Предимства
Ambilight
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Дата на използване 2019-06-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Дата на използване 2019-06-18
Киноман
20/08/2019
България
Потвърден купувач
Перфектен е. Бих си купил отново.
Създава ми усещането че съм в кони, когато седна близо. Всичко работи както е по спецификация. При пускане на видео с висока резолюция образа е префектен. Би било добре да има Upscale, защото за съжаление повечето видео продукти не са с 4К или поне FullHD.
Предимства
Наличието на клавиатура на гърба на дистанционното.
Недостатъци
Не мога да си свържа безжичните слушалки(имат и блутут и WiFi).
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7300 series 65PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Дата на използване 2018-07-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7300 series 65PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Дата на използване 2018-07-20
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Имайте предвид, че вашите приложения в Amazon може да не са винаги налични за вашата страна. (В момента приложенията на Amazon работят само във Обединеното кралство, Германия, Австрия)
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Вграденият Google Assistant ще се доставя като софтуерна актуализация за Android TV от 2018 г.
Неговата функционалност е предмет на вградените приложения на ChromeCast и смарт устройствата. За повече подробности, моля, посетете страниците на вградените продукти на ChromeCast.