Прекратен продукт
43PUS6401/12
4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ с Android
Дизайнът се съчетава с производителност в серията 6400 на Philips. Когато е поставен на минималистичните елементи на стойката, вашата картина оживява с 4K Ultra HD и Pixel Plus Ultra HD качество на картината. С телевизора с Android вашите възможности развлечение за практически безкрайни
108 см (43")
4K Ultra HD LED телевизор
Четириядрен, 8 GB и разширяем
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Усетете рязкостта на 4K Ultra HD качеството със системата Philips Pixel Plus Ultra HD. Тя оптимизира качеството на картината, за да осигури гладки, плавни изображения с невероятни детайли и дълбочина – Наслаждавайте се на по-резки 4K изображения с по-светли бели цветове и по-черни черни тонове.
Създали сте дом, който не е просто къща, така че защо да не изберете телевизор, който също е топъл и уютен? Уникалната технология Ambilight от Philips прави екрана ви много по-широк, а зрителското ви изживяване по-завладяващо, като прожектира особено широко сияние от двете страни на телевизионния ви екран върху стената зад него. Цветовете, наситеността и вълнението се пренасят отвъд екрана и влизат във всекидневната ви, внасяйки по-вълнуващо, наситено и завладяващо зрителско изживяване.
Cloud Gaming предлага богат онлайн каталог с висококачествени игри за всяка възраст, вкус и ниво. Просто изберете игра и я пуснете на телевизора си!
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
3.6
от 5
127
Отзиви
Maximous
19/06/2020
България
Телевизора е супер!
Имам телевизора от 3 години, работи си добре. Тъй като съм намерил начин да му инсталирам външни приложения, и съм добавил допълнително флашка за памет, която я превърнах да я чете като вътрешна памет, инсталирам си всякакви приложения без проблем. Кофти, че тогава нямаше Ambilight и на горната част на ТВ, ама пак е много яко като филм вечерта и лампичките се отразяват на стената. Ако някой не може да се оправи с Андроид системата, Google винаги е полезен за каквото и да имате нужда.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Дата на използване 2018-06-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Дата на използване 2018-06-19
ПEZUM
14/06/2017
България
Потвърден купувач
Перфектна покупка
Много добро съотношение цена / качество. Функцията ambilight е нещото, което ме изненада много приятно. При покупката ми не бе водеща, но предлага уникално изживяване.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Nik0
05/01/2017
България
Страхотен телевизор!
Винаги съм ползвал само продукти на филипс и винаги съм бил доволен.Сега отново не сгреших!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 43PUS6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 43PUS6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Имайте предвид, че вашите приложения в Amazon може да не са винаги налични за вашата страна. (В момента приложенията на Amazon работят само във Великобритания, Германия, Австрия)