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Прекратен продукт

6000 series4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

43PUS6401/12

3.6

| (127) Отзиви

4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ с Android

Дизайнът се съчетава с производителност в серията 6400 на Philips. Когато е поставен на минималистичните елементи на стойката, вашата картина оживява с 4K Ultra HD и Pixel Plus Ultra HD качество на картината. С телевизора с Android вашите възможности развлечение за практически безкрайни

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с двустранен Ambilight

4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ с Android

  • 108 см (43")

  • 4K Ultra HD LED телевизор

  • Четириядрен, 8 GB и разширяем

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Открийте Ultra HD качеството на картината с Pixel Plus Ultra HD

Усетете рязкостта на 4K Ultra HD качеството със системата Philips Pixel Plus Ultra HD. Тя оптимизира качеството на картината, за да осигури гладки, плавни изображения с невероятни детайли и дълбочина – Наслаждавайте се на по-резки 4K изображения с по-светли бели цветове и по-черни черни тонове.

Ambilight променя завинаги начина ви на гледане на телевизия

Ambilight променя завинаги начина ви на гледане на телевизия

Създали сте дом, който не е просто къща, така че защо да не изберете телевизор, който също е топъл и уютен? Уникалната технология Ambilight от Philips прави екрана ви много по-широк, а зрителското ви изживяване по-завладяващо, като прожектира особено широко сияние от двете страни на телевизионния ви екран върху стената зад него. Цветовете, наситеността и вълнението се пренасят отвъд екрана и влизат във всекидневната ви, внасяйки по-вълнуващо, наситено и завладяващо зрителско изживяване.

Cloud Gaming: висококачествени игри за всички възрасти

Cloud Gaming предлага богат онлайн каталог с висококачествени игри за всяка възраст, вкус и ниво. Просто изберете игра и я пуснете на телевизора си!

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Отзиви

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3.6

от 5

127

Отзиви

19/06/2020

България

България

Телевизора е супер!

Имам телевизора от 3 години, работи си добре. Тъй като съм намерил начин да му инсталирам външни приложения, и съм добавил допълнително флашка за памет, която я превърнах да я чете като вътрешна памет, инсталирам си всякакви приложения без проблем. Кофти, че тогава нямаше Ambilight и на горната част на ТВ, ама пак е много яко като филм вечерта и лампичките се отразяват на стената. Ако някой не може да се оправи с Андроид системата, Google винаги е полезен за каквото и да имате нужда.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

Дата на използване 2018-06-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

Дата на използване 2018-06-19

14/06/2017

България

България

Потвърден купувач

Перфектна покупка

Много добро съотношение цена / качество. Функцията ambilight е нещото, което ме изненада много приятно. При покупката ми не бе водеща, но предлага уникално изживяване.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

05/01/2017

България

България

Страхотен телевизор!

Винаги съм ползвал само продукти на филипс и винаги съм бил доволен.Сега отново не сгреших!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 43PUS6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 43PUS6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.

      3. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      4. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      5. Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.

      6. Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.

      7. Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.

      8. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

      9. Имайте предвид, че вашите приложения в Amazon може да не са винаги налични за вашата страна. (В момента приложенията на Amazon работят само във Великобритания, Германия, Австрия)