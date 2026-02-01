Xenon X-tremeVision gen2: за превъзходно визуално представяне

Крушките Xenon X-tremeVision gen2 са разработени с технологията Philips Xenon за превъзходно представяне. Генерирайки по-дълъг лъч и с до 150% по-добра видимост¹, фаровете X-tremeVision gen2 ви помагат да забелязвате по-рано пречките, давайки ви време за реагиране. А с подобрената периферна видимост ще внимавате повече за всички опасности встрани от пътя, като например пешеходци или предстоящи кръстовища. Ярко осветяващи всяка неравност, всеки завой и всяка опасност на пътя, това са фаровете, които могат да удовлетворят най-взискателните шофьори и най-взискателните условия на шофиране.