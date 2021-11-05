42402XV2S1
Тип крушка: D4S
42 V, 35 W
Брой лампи: 1
Крушките Xenon X-tremeVision gen2 са разработени с технологията Philips Xenon за превъзходно представяне. Генерирайки по-дълъг лъч и с до 150% по-добра видимост¹, фаровете X-tremeVision gen2 ви помагат да забелязвате по-рано пречките, давайки ви време за реагиране. А с подобрената периферна видимост ще внимавате повече за всички опасности встрани от пътя, като например пешеходци или предстоящи кръстовища. Ярко осветяващи всяка неравност, всеки завой и всяка опасност на пътя, това са фаровете, които могат да удовлетворят най-взискателните шофьори и най-взискателните условия на шофиране.
Светлината е съществена част от шофирането. Само с подобряване на качеството на светлината можете да предотвратите инциденти. Xenon X-tremeVision gen2 подобрява видимостта, така че да можете да разпознавате по-рано пречките и пътните знаци и да имате повече време за реакция. Спектралният състав на тази светлина е адаптиран към естествената цветова чувствителност на вашето око. А с цветова температура от 4800 K този фар генерира светлина, която е щадяща за очите и прави шофирането през нощта по-безопасно и по-приятно.
Не е достатъчно да имате само мощни фарове, нужна е и оптична прецизност. Крушките Xenon X-tremeVision gen2 имат най-прецизната дъгова технология, която е разположена на разстояние 150 – 350 µm. Това означава, че те осветяват пътя точно там, където е нужно на вас, без да заслепяват идващите насреща шофьори.
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар