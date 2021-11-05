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  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
  • По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини

Xenon X-tremeVision gen2Ксенонова крушка за автомобилни фарове

42402XV2S1

4.3
| (31) Отзиви
По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
С мощен лъч, който води емисиите на светлина до краен предел, X-tremeVision gen2 е най-новото развитие в ксеноновата технология. Тази изключителна производителност на светлината подобрява вашите шофьорски умения, за да се насладите по-безопасно, по-удобно шофиране.
Виж всички предимства

Вижте всяка неравност, завой и препятствие на пътя

По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини

  • Тип крушка: D4S

  • 42 V, 35 W

  • Брой лампи: 1

Xenon X-tremeVision gen2: за превъзходно визуално представяне

Xenon X-tremeVision gen2: за превъзходно визуално представяне

Крушките Xenon X-tremeVision gen2 са разработени с технологията Philips Xenon за превъзходно представяне. Генерирайки по-дълъг лъч и с до 150% по-добра видимост¹, фаровете X-tremeVision gen2 ви помагат да забелязвате по-рано пречките, давайки ви време за реагиране. А с подобрената периферна видимост ще внимавате повече за всички опасности встрани от пътя, като например пешеходци или предстоящи кръстовища. Ярко осветяващи всяка неравност, всеки завой и всяка опасност на пътя, това са фаровете, които могат да удовлетворят най-взискателните шофьори и най-взискателните условия на шофиране.

По-добра видимост за по-безопасно и по-комфортно шофиране

По-добра видимост за по-безопасно и по-комфортно шофиране

Светлината е съществена част от шофирането. Само с подобряване на качеството на светлината можете да предотвратите инциденти. Xenon X-tremeVision gen2 подобрява видимостта, така че да можете да разпознавате по-рано пречките и пътните знаци и да имате повече време за реакция. Спектралният състав на тази светлина е адаптиран към естествената цветова чувствителност на вашето око. А с цветова температура от 4800 K този фар генерира светлина, която е щадяща за очите и прави шофирането през нощта по-безопасно и по-приятно.

Насочване на светлината към правилната точка пред вашия автомобил

Насочване на светлината към правилната точка пред вашия автомобил

Не е достатъчно да имате само мощни фарове, нужна е и оптична прецизност. Крушките Xenon X-tremeVision gen2 имат най-прецизната дъгова технология, която е разположена на разстояние 150 – 350 µm. Това означава, че те осветяват пътя точно там, където е нужно на вас, без да заслепяват идващите насреща шофьори.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

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11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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