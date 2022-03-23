42402XV2C1
По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
С мощен лъч, който води емисиите на светлина до краен предел, X-tremeVision gen2 е най-новото развитие в ксеноновата технология. Тази изключителна производителност на светлината подобрява вашите шофьорски умения, за да се насладите по-безопасно, по-удобно шофиране.
Тип крушка: D4S
42 V, 35 W
Брой лампи: 1
Светлината е съществена част от шофирането. Само с подобряване на качеството на светлината можете да предотвратите инциденти. Xenon X-tremeVision gen2 подобрява видимостта, така че да можете да разпознавате по-рано пречките и пътните знаци и да имате повече време за реакция. Спектралният състав на тази светлина е адаптиран към естествената цветова чувствителност на вашето око. А с цветова температура от 4800 K този фар генерира светлина, която е щадяща за очите и прави шофирането през нощта по-безопасно и по-приятно.
Ксеноновите HID (разряд с висока интензивност) крушки предлагат два пъти повече светлина за по-безопасно шофиране при всякакви условия. Изследванията са показали, че ксеноновите автомобилни светлини помагат на шофьорите да се концентрират върху пътя и да различават пречките и пътните знаци много по-бързо отколкото традиционните крушки. А какво по-добро средство за надвиване на мрака от интензивната бяла светлина, сравнима с дневната?
Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.
4.3
от 5
47
Отзиви
NEDsDEAD
23/03/2022
България
Продуктът предоставя качеството, което рекламира.
Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.
Предимства
Яркостта и радиусът на осветеност.
Недостатъци
Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели
Дата на използване 2021-02-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели
Дата на използване 2021-02-23
Zeron
24/01/2018
България
Страхотни крушки
Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
shl68
18/12/2014
България
Осезаема разлика в осветеността
Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола