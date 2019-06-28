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Прекратен продукт

4500 seriesУлтратънък LED телевизор

32PHS4503/12

4.4

| (24) Отзиви | 95% препоръчват този продукт

Ултратънък LED телевизор

Philips 4500 ще надхвърли очакванията ви с високата детайлност на изображението си на достъпна цена. Със своя опростен и елегантен дизайн той би се вписал в която и да е стая на вашия дом.

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TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Pixel Plus HD

Ултратънък LED телевизор

  • 80 см (32")

  • Индекс на качеството на образа 200

  • LED телевизор

  • Pixel Plus HD

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Тънките, изискани крачета придават усет за лекота

Нашата нова стойка с крачета е проектирана да промени пространството под телевизора ви, където обикновено би се намирала традиционната стойка, като ви предлага по-завладяващо зрителско изживяване. Телевизор, който стои уверено, с кимване към бъдещето.

LED TV за образ с невероятен контраст

С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и наситени цветове.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

24

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

3

28/06/2019

България

България

Добър продукт

Менютата са леко объркани. Трябва да са по достъпни и опростени.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4500 series 32PHS4503 Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4500 series 32PHS4503 Ултратънък LED телевизор

08/04/2024

Srbija

Srbija

odličan kvalitet slike

odličan kvalitet slike i puno mogućnosti i bogat izbor funkcija

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4500 series 32PHS4503 Izuzetno tanki LED TV

Дата на използване 2023-04-08

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4500 series 32PHS4503 Izuzetno tanki LED TV

Дата на използване 2023-04-08

29/06/2021

Україна

Україна

Отличный телевизор.

Телевизор очень мне понравился. Изображение четкое. Звук хороший, может чуть не хватает громкости, но может я ещё не разобралась ещё увеличить. Мне он нравится по всем категориям. Меню удобное, лёгкое. Я довольна покупкой, так как хотела именно этой марки телевизор.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Дата на използване 2020-06-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Дата на използване 2020-06-29

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).