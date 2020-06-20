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Прекратен продукт

Извит LCD монитор с Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.2

| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт

Зашеметяващ цвят, максимално потапяне

Изживейте истинско потапяне с извитите монитори на Philips. 32-инчовият извит монитор E line ви предлага истински потопяващо изживяване със зашеметяващо качество на кристално ясната QHD картина. Ultra wide-color носи качество на цветовете, което вдъхва живот на изображенията ви!

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с кристално ясни детайли

Зашеметяващ цвят, максимално потапяне

  • E Line

  • 32 (31,5"/80 см диаг.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Безпроблемно плавен геймплей с технологията AMD FreeSync ™

Играенето не трябва да бъде избор между накъсан геймплей и разбити кадри. С новите монитори Philips не се налага. Насладете се на плавна производителност без артефакти при всякаква кадрова честота с технологията AMD FreeSync™, плавното бързо обновяване и ултрабързото време за реакция.

DisplayPort връзка за максимални визуални ефекти

DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.

HDMI гарантира универсална цифрова свързаност

HDMI гарантира универсална цифрова свързаност

Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

3
1

20/06/2020

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

monitor 32 palců

velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání

Предимства

plně funkční a snadno zapojitelný

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Дата на използване 2020-05-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Дата на използване 2020-05-20

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Poměr cena a výkon - neskutečný!

Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!

Предимства

Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění

Недостатъци

Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Дата на използване 2019-04-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Дата на използване 2019-04-20

16/01/2020

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí

Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.

Предимства

QHD, prohnutí

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Дата на използване 2018-12-16

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Дата на използване 2018-12-16

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      1. Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм

      2. Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      5. Зона sRGB, базирана на CIE 1931

      6. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      7. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.