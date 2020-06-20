Прекратен продукт
328E9FJAB/00
Зашеметяващ цвят, максимално потапяне
Изживейте истинско потапяне с извитите монитори на Philips. 32-инчовият извит монитор E line ви предлага истински потопяващо изживяване със зашеметяващо качество на кристално ясната QHD картина. Ultra wide-color носи качество на цветовете, което вдъхва живот на изображенията ви!
E Line
32 (31,5"/80 см диаг.)
2560 x 1440 (QHD)
Играенето не трябва да бъде избор между накъсан геймплей и разбити кадри. С новите монитори Philips не се налага. Насладете се на плавна производителност без артефакти при всякаква кадрова честота с технологията AMD FreeSync™, плавното бързо обновяване и ултрабързото време за реакция.
DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.
Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).
4.2
от 5
5
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
20/06/2020
Česká republika
Потвърден купувач
monitor 32 palců
velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání
Предимства
plně funkční a snadno zapojitelný
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Дата на използване 2020-05-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Дата на използване 2020-05-20
20/05/2020
Česká republika
Poměr cena a výkon - neskutečný!
Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!
Предимства
Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění
Недостатъци
Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Дата на използване 2019-04-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Дата на използване 2019-04-20
Valleyman
16/01/2020
Česká republika
Потвърден купувач
Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí
Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.
Предимства
QHD, prohnutí
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Дата на използване 2018-12-16
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Дата на използване 2018-12-16
Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE 1931
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Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.