326M6VJRMB/00
Влезте в момента
Дисплей Momentum 4K UHD с Ambiglow представя ново ниво на потапяне. Бързото действие изглежда безупречно с технологията Adaptive-sync и краткото закъснение при въвеждане. DisplayHDR 600 осигурява изключително ясно и богато качество на изображението, което ще ви завладее.
Momentum
32 (31,5"/80 см диаг.)
3840 x 2160 (4K UHD)
DTS Sound е решение за обработка на аудио, предназначено за оптимизирано възпроизвеждане на музика, филми, поточно излъчване и игри на компютъра, независимо от формата. DTS Sound ви предоставя завладяващо виртуално съраунд изживяване с плътни баси, подобряване на диалога и максимална сила на звука без прекъсвания и изкривявания.
Ambiglow добавя ново измерение на вашето изживяване при гледане. Иновативната технология Ambiglow увеличава екрана, като създава обгръщащ ореол от светлина. Бързият му процесор анализира входящото визуално съдържание и постоянно адаптира цвета и яркостта на излъчваната светлина, за да съответстват на изображението. Лесните за използване опции ви позволяват да настроите обстановката според предпочитанията си. Особено подходящ за гледане на филми, спортове, или играене на игри, Philips Ambiglow ви предлага уникално и потапящо изживяване при гледане.
DisplayHDR 600 със сертификат от VESA предоставя драматично и различно визуално изживяване. За разлика от други "HDR съвместими" екрани истинският DisplayHDR 600 произвежда удивителна яркост, контраст и цветове. С помощта на локално затъмняване и супервисока яркост от до 600 нита изображенията оживяват с усъвършенствани акценти, които включват по-дълбоки и по-наситени черни цветове. Той предоставя по-пълна палитра от богати нови цветове, което ви дава визуално изживяване, завладяващо сетивата ви.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Предимства
The quality of a picture is perfect
Недостатъци
no usb-c
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Дата на използване 2022-01-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Дата на използване 2022-01-01
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
BT. 709/DCI-P3 покритие, базирано на CIE1976
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.