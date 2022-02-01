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MomentumДисплей 4K HDR с Ambiglow

326M6VJRMB/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

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Дисплей Momentum 4K UHD с Ambiglow представя ново ниво на потапяне. Бързото действие изглежда безупречно с технологията Adaptive-sync и краткото закъснение при въвеждане. DisplayHDR 600 осигурява изключително ясно и богато качество на изображението, което ще ви завладее.

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  • Momentum

  • 32 (31,5"/80 см диаг.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Подобрено аудио с DTS Sound™

DTS Sound е решение за обработка на аудио, предназначено за оптимизирано възпроизвеждане на музика, филми, поточно излъчване и игри на компютъра, независимо от формата. DTS Sound ви предоставя завладяващо виртуално съраунд изживяване с плътни баси, подобряване на диалога и максимална сила на звука без прекъсвания и изкривявания.

Ambiglow прави забавленията по-въздействащи с ореол от светлина

Ambiglow добавя ново измерение на вашето изживяване при гледане. Иновативната технология Ambiglow увеличава екрана, като създава обгръщащ ореол от светлина. Бързият му процесор анализира входящото визуално съдържание и постоянно адаптира цвета и яркостта на излъчваната светлина, за да съответстват на изображението. Лесните за използване опции ви позволяват да настроите обстановката според предпочитанията си. Особено подходящ за гледане на филми, спортове, или играене на игри, Philips Ambiglow ви предлага уникално и потапящо изживяване при гледане.

DisplayHDR 600 за отлични визуални акценти

DisplayHDR 600 със сертификат от VESA предоставя драматично и различно визуално изживяване. За разлика от други "HDR съвместими" екрани истинският DisplayHDR 600 произвежда удивителна яркост, контраст и цветове. С помощта на локално затъмняване и супервисока яркост от до 600 нита изображенията оживяват с усъвършенствани акценти, които включват по-дълбоки и по-наситени черни цветове. Той предоставя по-пълна палитра от богати нови цветове, което ви дава визуално изживяване, завладяващо сетивата ви.

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Предимства

The quality of a picture is perfect

Недостатъци

no usb-c

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Дата на използване 2022-01-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Дата на използване 2022-01-01

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      Откази от отговорност

      1. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      2. BT. 709/DCI-P3 покритие, базирано на CIE1976

      3. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      4. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      5. Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB

      6. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.