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Извит LCD монитор с Ultra Wide-Color

325E1C/00

4.1

| (14) Отзиви

Просто завладяващо

Извитият 32" E line дисплей предлага истинско завладяващо изживяване, побрано в стилен дизайн. Кристално ясната QHD картина с Ultra wide-color и технологията AMD FreeSync вдъхват живот на изображенията ви!

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Просто завладяващо

  • E Line

  • 32 (31,5"/80 см диаг.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

VA екранът предоставя впечатляващи образи с широки зрителни ъгли

LED дисплеят VA на Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви предоставя свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения и е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви осигурява свръхширок ъгъл на гледане от 178/178 градуса, което води до отчетливи изображения.

Подреждането на кабелите намалява заплетените кабели за спретнато работно пространство

Този монитор предлага елегантно решение за подреждане на кабелите за по-чисто работно пространство. Не е нужно да струпвате кабелите с допълнителни връзки. Издълженият процеп предоставя скрито хранилище за кабели. Скрива кабелите и изглежда страхотно в повечето среди, особено в малко пространство или на бюро с лице към стена или прозорец. Този дизайн изчиства бъркотията с кабелите за по-организирано бюро.

По-малко умора на очите с технологията Flicker-Free

Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

14

Отзиви

3

09/12/2020

България

България

Отличен монитор за хоум офис и забавления

Плозвам го от два дена и е доста приятен за работа, не натоварва зрението, но зависи как ще се настрои, според индивидуалните предпочитания

Предимства

Голям екран

Недостатъци

не мога да го ползвама на FUL HD 75 Hz а сама на 50 Hz - с VGA кабел съм, няма вертикално регулиране - съмо с наклон, но това не е толкова важно

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 322E1C Full HD Извит LCD дисплей

Date of Use 2020-11-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 322E1C Full HD Извит LCD дисплей

Date of Use 2020-11-09

12/11/2022

Україна

Україна

Потвърден купувач

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

14/11/2021

Україна

Україна

Чудовий монітор

Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.

Предимства

Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Date of Use 2020-11-14

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Date of Use 2020-11-14

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      Откази от отговорност

      1. Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм

      2. Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      5. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      6. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      7. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.