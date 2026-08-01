Технологията IPS Nano Color разширява гамата за ярки изображения

За важни нужди от изображения, игри и производителност Nano IPS дисплеят осигурява прецизна точност на цветовете при широк зрителен ъгъл без промяна на цветовете. По-богато червено, по-дълбоко зелено и по-наситено синьо. Ultra Wide-Color с технологията IPS Nano Color използва подобрени от KSF фосфорни наночастици, за да абсорбира излишната светлина, създадена от екрана, за да произведе невероятен цвят. Реалистични цветове. Нашите панели на дисплеи постигат до 98% покритие на стандарта за цветова гама DCI-P3 за чистота на цветовете, както е определено от Дружеството на инженерите от филмовата индустрия и телевизията за кинематографично качество на картината.