27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
27" (68,5 см)
2560 x 1440 (QHD)
За важни нужди от изображения, игри и производителност Nano IPS дисплеят осигурява прецизна точност на цветовете при широк зрителен ъгъл без промяна на цветовете. По-богато червено, по-дълбоко зелено и по-наситено синьо. Ultra Wide-Color с технологията IPS Nano Color използва подобрени от KSF фосфорни наночастици, за да абсорбира излишната светлина, създадена от екрана, за да произведе невероятен цвят. Реалистични цветове. Нашите панели на дисплеи постигат до 98% покритие на стандарта за цветова гама DCI-P3 за чистота на цветовете, както е определено от Дружеството на инженерите от филмовата индустрия и телевизията за кинематографично качество на картината.
Геймингът не трябва да е избор между накъсан геймплей и насечени кадри. AMD FreeSync™ Premium предоставя на сериозните геймъри плавна игра без прекъсване и забавяне с върхова производителност. Не правете компромиси, играйте уверено с висока скорост на обновяване, компенсация на ниска кадрова честота и ниско забавяне.
Когато играете интензивни игри с висока скорост на обновяване, "накъсване" на екрана може да се появи без оптимална графична синхронизация. Този дисплей Philips има сертифицирана съвместимост с NVIDIA® G-SYNC®, което намалява "накъсването" на екрана и синхронизира скоростта на обновяване на монитора ви с изхода на графичната карта за по-плавно гейминг изживяване. Сцените се появяват мигновено, обектите изглеждат по-ясни, а геймплеят е плавен, което ви предоставя зашеметяващо визуално изживяване и сериозно конкурентно предимство.
Награди
Отзиви
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната резолюция работи само за DP входа.
За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
MPRT е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато MPRT е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележими промени в яркостта.
MPRT е оптимизиран за игри режим. Включването на MPRT може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за игри.
Цветове на дисплея: 10 бита могат да се достигнат само от QHD при 120 Hz
DCI-P3 покритие, базирано на CIE1976
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Покритие на Adobe RGB, базирано на CIE1976
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Интерфейс за поддръжка на NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Не забравяйте да актуализирайте NVIDIA® G-SYNC® драйвера до най-новата версия, вижте повече информация на уебсайта на NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Уверете се, че графичната ви карта поддържа NVIDIA® G-SYNC®
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.