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Evnia Gaming MonitorQuad HD гейминг монитор

27M1N5500ZA/00

1 награда

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Този игрален монитор Philips предлага кристалноясни изображения и плавен геймплей. FreeSync, бързата скорост на обновяване от 170 Hz с HDR предоставя уникално и реалистично изживяване. Дисплеят с тънка рамка с Ultra Wide-Color подобрява визуалното потапяне.
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  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 см)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Технологията IPS Nano Color разширява гамата за ярки изображения

Технологията IPS Nano Color разширява гамата за ярки изображения

За важни нужди от изображения, игри и производителност Nano IPS дисплеят осигурява прецизна точност на цветовете при широк зрителен ъгъл без промяна на цветовете. По-богато червено, по-дълбоко зелено и по-наситено синьо. Ultra Wide-Color с технологията IPS Nano Color използва подобрени от KSF фосфорни наночастици, за да абсорбира излишната светлина, създадена от екрана, за да произведе невероятен цвят. Реалистични цветове. Нашите панели на дисплеи постигат до 98% покритие на стандарта за цветова гама DCI-P3 за чистота на цветовете, както е определено от Дружеството на инженерите от филмовата индустрия и телевизията за кинематографично качество на картината.

AMD FreeSync™ Premium; плавна игра без прекъсване и забавяне

AMD FreeSync™ Premium; плавна игра без прекъсване и забавяне

Геймингът не трябва да е избор между накъсан геймплей и насечени кадри. AMD FreeSync™ Premium предоставя на сериозните геймъри плавна игра без прекъсване и забавяне с върхова производителност. Не правете компромиси, играйте уверено с висока скорост на обновяване, компенсация на ниска кадрова честота и ниско забавяне.

Сертифицирана съвместимост с NVIDIA® G-SYNC® за плавни и бързи игри

Сертифицирана съвместимост с NVIDIA® G-SYNC® за плавни и бързи игри

Когато играете интензивни игри с висока скорост на обновяване, "накъсване" на екрана може да се появи без оптимална графична синхронизация. Този дисплей Philips има сертифицирана съвместимост с NVIDIA® G-SYNC®, което намалява "накъсването" на екрана и синхронизира скоростта на обновяване на монитора ви с изхода на графичната карта за по-плавно гейминг изживяване. Сцените се появяват мигновено, обектите изглеждат по-ясни, а геймплеят е плавен, което ви предоставя зашеметяващо визуално изживяване и сериозно конкурентно предимство.

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Награди

  • Award image PBTAWARD12

Отзиви

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      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Максималната резолюция работи само за DP входа.

      3. За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.

      4. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      5. MPRT е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато MPRT е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележими промени в яркостта.

      6. MPRT е оптимизиран за игри режим. Включването на MPRT може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за игри.

      7. Цветове на дисплея: 10 бита могат да се достигнат само от QHD при 120 Hz

      8. DCI-P3 покритие, базирано на CIE1976

      9. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      10. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      11. Покритие на Adobe RGB, базирано на CIE1976

      12. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      13. Интерфейс за поддръжка на NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      14. Не забравяйте да актуализирайте NVIDIA® G-SYNC® драйвера до най-новата версия, вижте повече информация на уебсайта на NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      15. Уверете се, че графичната ви карта поддържа NVIDIA® G-SYNC®

      16. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.