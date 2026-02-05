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Evnia Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с Ambiglow

Поддръжка

Evnia Gaming MonitorДисплей 4K HDR с Ambiglow

279M1RV/00

Evnia Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с Ambiglow

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Софтуер и драйвери

Софтуер за интелигентно управление

  • версия: V7.0.0
  • ZIP файл, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Драйвери за Windows 8 - English (US)

  • версия: 279M1
  • ZIP файл, 10 kB
  • 27 August 2021

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 3.7 MB
  • 1 June 2023

Етикет за енергия

  • PDF файл, 76.3 kB
  • 12 June 2023

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