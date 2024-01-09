279M1RV/00
Проектиран за Xbox
Evnia 7000
27" (68,5 см)
3840 x 2160 (4K UHD)
Освободете играта си на конзола. Партнирахме си с екипа на Xbox, за да разработим този проектиран за Xbox дисплей, който доказано предоставя оптималното визуално представяне на Xbox серия X в момента, в който го включите.
Игрите не трябва да бъдат избор между накъсан геймплей и насечени кадри. Този дисплей е сертифициран с AMD FreeSync™ Premium Pro, който предоставя променлива скорост на обновяване (VRR) и истинско изживяване при игра в HDR. Това ви предоставя комбинация между гладко играене при максимална производителност и невероятни визуални ефекти с високодинамичен обхват, докато се поддържа ниско забавяне.
Вие играете интензивно и състезателно. Нужен ви е дисплей без забавяне, със свръхгладки образи. Този дисплей Philips преначертава изображението на екрана до 144 пъти в секунда, по същество 2,4 пъти по-бързо от стандартен дисплей. По-малката кадрова честота може да направи враговете да изглеждат сякаш скачат от място на място по екрана, което ги прави трудни мишени. Със 144 Hz кадрова честота получавате тези критично важни липсващи изображения на екрана, които показват движението на врага свръхгладко, за да можете лесно да се прицелите. Със свръхниско забавяне и без "накъсване" на екрана този дисплей Philips е вашият идеален партньор за игри
Награди
1.0
от 5
2
Отзиви
Void
09/01/2024
Україна
Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати
Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.
Недостатъци
Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.
Този отзив е направен за Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Този отзив е направен за Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Cijgt4hg43ir
20/08/2024
România
Este dificil si buggy
Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.
Този отзив е направен за Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Този отзив е направен за Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
BT. 709/DCI-P3 покритие, базирано на CIE1976
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Покритие на Adobe RGB, базирано на CIE1976
Интерфейс за поддръжка на NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Не забравяйте да актуализирайте NVIDIA® G-SYNC® драйвера до най-новата версия, вижте повече информация на уебсайта на NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Уверете се, че графичната ви карта поддържа NVIDIA® G-SYNC®
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Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.