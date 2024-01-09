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    Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
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  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Energy Label Europe G
    Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
  • Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение

Evnia Gaming MonitorДисплей 4K HDR с Ambiglow

279M1RV/00

1
| (2) Отзиви

1 награда

Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение
За истинските любители на конзолните игри проектираният за Xbox дисплей предлага нова ера на игрите. Насладете се на визуална яснота и прецизна точност на цветовете с дисплей UltraClear 4K Nano IPS. DisplayHDR 600 предлага богато качество на образа.
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Оптимизирана производителност за конзолни игри от ново поколение

  • Проектиран за Xbox

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 см)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Проектиран за Xbox за оптимално изживяване при игра

Проектиран за Xbox за оптимално изживяване при игра

Освободете играта си на конзола. Партнирахме си с екипа на Xbox, за да разработим този проектиран за Xbox дисплей, който доказано предоставя оптималното визуално представяне на Xbox серия X в момента, в който го включите.

AMD FreeSync™ Premium Pro; гладка игра в HDR с ниско забавяне

AMD FreeSync™ Premium Pro; гладка игра в HDR с ниско забавяне

Игрите не трябва да бъдат избор между накъсан геймплей и насечени кадри. Този дисплей е сертифициран с AMD FreeSync™ Premium Pro, който предоставя променлива скорост на обновяване (VRR) и истинско изживяване при игра в HDR. Това ви предоставя комбинация между гладко играене при максимална производителност и невероятни визуални ефекти с високодинамичен обхват, докато се поддържа ниско забавяне.

144 Hz скорост на обновяване за свръхгладки, кристални образи

144 Hz скорост на обновяване за свръхгладки, кристални образи

Вие играете интензивно и състезателно. Нужен ви е дисплей без забавяне, със свръхгладки образи. Този дисплей Philips преначертава изображението на екрана до 144 пъти в секунда, по същество 2,4 пъти по-бързо от стандартен дисплей. По-малката кадрова честота може да направи враговете да изглеждат сякаш скачат от място на място по екрана, което ги прави трудни мишени. Със 144 Hz кадрова честота получавате тези критично важни липсващи изображения на екрана, които показват движението на врага свръхгладко, за да можете лесно да се прицелите. Със свръхниско забавяне и без "накъсване" на екрана този дисплей Philips е вашият идеален партньор за игри

Технически данни

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Награди

  • Award image AWARD-1679621

Отзиви

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1.0

от 5

2

Отзиви

5
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09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Недостатъци

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Този отзив е направен за Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Този отзив е направен за Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Този отзив е направен за Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Този отзив е направен за Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

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      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

      3. За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.

      4. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      5. BT. 709/DCI-P3 покритие, базирано на CIE1976

      6. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      7. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      8. Покритие на Adobe RGB, базирано на CIE1976

      9. Интерфейс за поддръжка на NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      10. Не забравяйте да актуализирайте NVIDIA® G-SYNC® драйвера до най-новата версия, вижте повече информация на уебсайта на NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      11. Уверете се, че графичната ви карта поддържа NVIDIA® G-SYNC®

      12. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      13. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.