278E1A/00
Просто зашеметяващо
27" E Line монитор се отличава със зашеметяващи визуални ефекти и елегантен дизайн за стилно подобрение на работното ви пространство. Изключително ясно 4K UHD изображение с широк ъгъл на гледане предоставя същата максимална яснота и реалистични визуални ефекти от всеки ъгъл на гледане.
E Line
27" (68,6 см)
3840 x 2160 (4K UHD)
DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
4.1
от 5
14
Отзиви
rado71
09/12/2020
България
Отличен монитор за хоум офис и забавления
Плозвам го от два дена и е доста приятен за работа, не натоварва зрението, но зависи как ще се настрои, според индивидуалните предпочитания
Предимства
Голям екран
Недостатъци
не мога да го ползвама на FUL HD 75 Hz а сама на 50 Hz - с VGA кабел съм, няма вертикално регулиране - съмо с наклон, но това не е толкова важно
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 322E1C Full HD Извит LCD дисплей
Дата на използване 2020-11-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 322E1C Full HD Извит LCD дисплей
Дата на използване 2020-11-09
457788))
12/11/2022
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата на използване 2022-07-12
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата на използване 2022-07-12
Jahster
14/11/2021
Україна
Чудовий монітор
Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.
Предимства
Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Дата на използване 2020-11-14
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Дата на използване 2020-11-14
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB зона, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.