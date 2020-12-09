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4K Ultra HD LCD монитор

278E1A/00

4.1

| (14) Отзиви

Просто зашеметяващо

27" E Line монитор се отличава със зашеметяващи визуални ефекти и елегантен дизайн за стилно подобрение на работното ви пространство. Изключително ясно 4K UHD изображение с широк ъгъл на гледане предоставя същата максимална яснота и реалистични визуални ефекти от всеки ъгъл на гледане.

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Просто зашеметяващо

  • E Line

  • 27" (68,6 см)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ниско потребление на енергия за по-малки сметки за електричество

DisplayPort връзка за максимални визуални ефекти

DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.

Вградени стерео високоговорители за мултимедия

Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.

Технически данни

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4.1

от 5

14

Отзиви

3

09/12/2020

България

България

Отличен монитор за хоум офис и забавления

Плозвам го от два дена и е доста приятен за работа, не натоварва зрението, но зависи как ще се настрои, според индивидуалните предпочитания

Предимства

Голям екран

Недостатъци

не мога да го ползвама на FUL HD 75 Hz а сама на 50 Hz - с VGA кабел съм, няма вертикално регулиране - съмо с наклон, но това не е толкова важно

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 322E1C Full HD Извит LCD дисплей

Дата на използване 2020-11-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 322E1C Full HD Извит LCD дисплей

Дата на използване 2020-11-09

12/11/2022

Україна

Україна

Потвърден купувач

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата на използване 2022-07-12

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата на използване 2022-07-12

14/11/2021

Україна

Україна

Чудовий монітор

Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.

Предимства

Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Дата на използване 2020-11-14

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Дата на използване 2020-11-14

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      2. Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. NTSC, DCI-P3, Adobe RGB зона, базирана на CIE1976

      5. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      6. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.