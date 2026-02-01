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Прекратен продукт

LCD монитор с Ultra Wide-Color

276E9QSB/01

Зашеметяващ цвят, стилен дизайн

Мониторът Philips E Line разполага със стилен дизайн и невероятна характеристика на картината. Full HD дисплеят с тясна рамка с Ultra Wide-Color ви предоставя реалистични визуални ефекти. Насладете се на превъзходно гледане в стилен дизайн.

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Зашеметяващ цвят, стилен дизайн

  • E Line

  • 27" (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

По-широка гама от цветове с Ultra Wide-Color за ярка картина

Технологията Ultra Wide-Color предоставя по-широк спектър от цветове за брилянтна картина. По-широката "цветова гама" на Ultra Wide-Color предоставя по-естествени зелени, по-ярки червени и по-наситени сини нюанси. Насладете се на по-живи и наситени цветове на мултимедийно съдържание, забавление, изображения и дори продуктивност с технологията Ultra Wide-Color.

Режим EasyRead за четене като на хартия

Дисплей с тънка рамка за безупречен външен вид

Новият дисплей на Philips има изключително тънки рамки за минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.

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      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      3. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      4. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      5. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.