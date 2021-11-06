ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение

LCD монитор

275E1S/00

5

| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Просто зашеметяващо

27" E Line монитор се отличава със зашеметяващи визуални ефекти и елегантен дизайн за стилно подобрение на работното ви пространство. Насладете се на кристално ясните Quad HD визуални ефекти и плавното действие с технологията AMD FreeSync.

Виж всички предимства

Просто зашеметяващо

  • E Line

  • 27" (68,6 см)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Режим LowBlue за ненатоварваща за очите работа

Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

Екологично съобразен дисплей без живак

Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

06/11/2021

Україна

Україна

Монітор видає чудове зображення

Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.

Предимства

Якість зображення

Недостатъци

Все влаштовує

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 275E1S РК-монітор

Дата на използване 2021-07-06

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 275E1S РК-монітор

Дата на използване 2021-07-06

29/10/2021

Україна

Україна

Отличный монитор!

Покупали сыну-подростку. Очень довольны выбором. Монитору 2 года, отличное качество изображения, никаких проблем в его работе.

Предимства

Качество изображения выше всяких похвал.

Недостатъци

Не обнаружили

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор

Дата на използване 2019-10-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор

Дата на използване 2019-10-29

18/11/2020

Україна

Україна

Давно користуємося, відмінний монітор...вся сім'я

Нам все підійшло!!!Рекомендую всім!!!Задоволена вся сім'я..навіть батьки !!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор

Дата на използване 2019-11-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор

Дата на използване 2019-11-18

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      5. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      6. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      7. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.