Просто зашеметяващо
27" E Line монитор се отличава със зашеметяващи визуални ефекти и елегантен дизайн за стилно подобрение на работното ви пространство. Насладете се на кристално ясните Quad HD визуални ефекти и плавното действие с технологията AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 см)
2560 x 1440 (QHD)
Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.
SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.
Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.
5.0
от 5
8
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Slava1908
06/11/2021
Україна
Монітор видає чудове зображення
Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.
Предимства
Якість зображення
Недостатъци
Все влаштовує
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 275E1S РК-монітор
Дата на използване 2021-07-06
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 275E1S РК-монітор
Дата на използване 2021-07-06
K@Ru
29/10/2021
Україна
Отличный монитор!
Покупали сыну-подростку. Очень довольны выбором. Монитору 2 года, отличное качество изображения, никаких проблем в его работе.
Предимства
Качество изображения выше всяких похвал.
Недостатъци
Не обнаружили
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор
Дата на използване 2019-10-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор
Дата на използване 2019-10-29
Lesa72
18/11/2020
Україна
Давно користуємося, відмінний монітор...вся сім'я
Нам все підійшло!!!Рекомендую всім!!!Задоволена вся сім'я..навіть батьки !!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор
Дата на използване 2019-11-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор
Дата на използване 2019-11-18
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.