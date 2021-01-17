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Full HD LCD монитор

273V7QSB/01

4.8

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Ярки, отчетливи изображения от край до край

Перфектен, всеобхватен дисплей с поразителни образи, които се разтягат от край до край, не натоварва очите при работа, в компактен свръхтънък дизайн.

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Ярки, отчетливи изображения от край до край

  • V Line

  • 27" (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

Компактната конструкция пести място

Режим EasyRead за четене като на хартия

Насладете се на по-голям комфорт и по-добра четливост при четене на дълги документи с много текст. Режимът EasyRead създава усещане за четене като на хартия, което е по-щадящо за очите, като регулира цветовете и нивата на мащабиране на дисплея, за да симулира усещането от четене на истинска хартия – директно на вашия цифров дисплей.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Потвърден купувач

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QSB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2019-12-17

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QSB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Предимства

IPS kijelző, jó ár érték arány

Недостатъци

Nem tudok ilyet

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V7QSB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2019-12-10

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V7QSB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2019-12-10

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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