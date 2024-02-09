Живи и ясни изображения, отвъд границите
Широкообхватният монитор V line на Philips предлага гледка отвъд границите, ценна придобивка с основни функции. Технологията Adaptive-Sync предлага картина с плавно видео. Функциите, като например екран против отблясъци, режим LowBlue и технологията Flicker-free, не натоварват очите.
V Line
27" (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.
Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.
Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.
4.3
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
J2024
09/02/2024
Slovensko
Потвърден купувач
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 221V8A LCD monitor
Дата на използване 2024-01-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 221V8A LCD monitor
Дата на използване 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Този отзив е направен за 242V8A РК-монітор
Дата на използване 2023-05-06
Този отзив е направен за 242V8A РК-монітор
Дата на използване 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Потвърден купувач
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Предимства
Бюджетный, 75 гц, звук.
Недостатъци
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 242V8A РК-монітор
Дата на използване 2021-02-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 242V8A РК-монітор
Дата на използване 2021-02-09
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.