272E1CA/00
Просто завладяващо
Извитият 27" E line дисплей предлага истинско завладяващо изживяване, побрано в стилен дизайн. Насладете се на ясни Full HD визуални ефекти и плавни действия с технологията AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.
LED дисплеят VA на Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви предоставя свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения и е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви осигурява свръхширок ъгъл на гледане от 178/178 градуса, което води до отчетливи изображения.
4.1
от 5
14
Отзиви
rado71
09/12/2020
България
Отличен монитор за хоум офис и забавления
Плозвам го от два дена и е доста приятен за работа, не натоварва зрението, но зависи как ще се настрои, според индивидуалните предпочитания
Предимства
Голям екран
Недостатъци
не мога да го ползвама на FUL HD 75 Hz а сама на 50 Hz - с VGA кабел съм, няма вертикално регулиране - съмо с наклон, но това не е толкова важно
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 322E1C Full HD Извит LCD дисплей
Date of Use 2020-11-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 322E1C Full HD Извит LCD дисплей
Date of Use 2020-11-09
457788))
12/11/2022
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Jahster
14/11/2021
Україна
Чудовий монітор
Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.
Предимства
Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Date of Use 2020-11-14
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Date of Use 2020-11-14
Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.