Просто зашеметяващо
27" E Line мониторът се отличава със зашеметяващи визуални ефекти и елегантен дизайн за стилно подобрение на работното ви пространство. Насладете се на ясните Full HD визуални ефекти и плавното действие с технологията AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.
Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
razidd
31/10/2019
Україна
Качественный надёжный
Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 271E1SD РК-монітор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 271E1SD РК-монітор
CsepiMeli
18/10/2019
Magyarország
Csúcsminőség
Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 271E1SD LCD monitor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 271E1SD LCD monitor
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната резолюция работи само за HDMI входа.
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.