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LCD монитор

271E1SD/00

5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Просто зашеметяващо

27" E Line мониторът се отличава със зашеметяващи визуални ефекти и елегантен дизайн за стилно подобрение на работното ви пространство. Насладете се на ясните Full HD визуални ефекти и плавното действие с технологията AMD FreeSync.

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Просто зашеметяващо

  • E Line

  • 27" (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Екологично съобразен дисплей без живак

Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

31/10/2019

Україна

Україна

Качественный надёжный

Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 271E1SD РК-монітор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 271E1SD РК-монітор

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Csúcsminőség

Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 271E1SD LCD monitor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 271E1SD LCD monitor

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      2. Максималната резолюция работи само за HDMI входа.

      3. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      4. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      5. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      6. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.