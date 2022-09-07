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Full HD Извит LCD монитор

271E1SCA/00

4.8

| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Просто завладяващо

Извитият 27" E line дисплей предлага истинско завладяващо изживяване, побрано в стилен дизайн. Насладете се на ясни Full HD визуални ефекти и плавни действия с технологията AMD FreeSync.

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Просто завладяващо

  • E Line

  • 27" (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Вградени стерео високоговорители за мултимедия

Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Предимства

Качество цена

Недостатъци

Обемността на някой от продуктите

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

04/12/2020

България

България

Фантастичен монитор

Прекрасен монитор. Взех го за работа и за развлечение. Ако е на бюро е добре да е поставен по-далеч.

Предимства

Дизайн. Лек. Достъпна цена.

Недостатъци

Няма.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2020-11-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2020-11-04

21/11/2022

Polska

Polska

Потвърден купувач

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Предимства

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

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      Откази от отговорност

      1. Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм

      2. Максималната резолюция работи само за HDMI входа.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      5. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      6. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      7. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.