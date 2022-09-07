Просто завладяващо
Извитият 27" E line дисплей предлага истинско завладяващо изживяване, побрано в стилен дизайн. Насладете се на ясни Full HD визуални ефекти и плавни действия с технологията AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.
Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
4.8
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Кралимарко
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Предимства
Качество цена
Недостатъци
Обемността на някой от продуктите
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Pressuser
04/12/2020
България
Фантастичен монитор
Прекрасен монитор. Взех го за работа и за развлечение. Ако е на бюро е добре да е поставен по-далеч.
Предимства
Дизайн. Лек. Достъпна цена.
Недостатъци
Няма.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2020-11-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2020-11-04
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Предимства
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм
Максималната резолюция работи само за HDMI входа.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
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