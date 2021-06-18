Просто завладяващо
Извитият 27" E line дисплей предлага истинско завладяващо изживяване, побрано в стилен дизайн. Насладете се на ясни Full HD визуални ефекти и плавни действия с технологията AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Новият дисплей за игри на Philips предлага потребителски интерфейс с бърз достъп, прецизно настроен за любители на игрите и предлагащ множество опции. Режимът "FPS" (First person shooting – Шутър от първо лице) подобрява тъмните палитри в игрите, като ви позволява да виждате скрити обекти в тъмни зони. Режимът "Racing" (Състезание) превключва дисплея към най-краткото време на реакция и ярки цветове и съответно настройва картината. Режимът "RTS" (Real time strategy – Стратегия в реално време) има специален режим SmartFrame, който позволява осветяване на конкретни зони, както и настройка на размер и картина. Gamer 1, Gamer 2 ("Потребител 1" и "Потребител 2") предлага персонализирани настройки, специфични за различните игри, за да се радвате на най-доброто изживяване.
Мониторите за десктоп предлагат персонално изживяване, подхождащо си с извивката им. Извитият екран предоставя приятен и ненатрапчив завладяващ ефект, който се фокусира върху самите вас и мястото, на което сте застанали.
Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Geta04
18/06/2021
România
Wow!
Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips
Предимства
Luminos
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Дата на използване 2020-05-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Дата на използване 2020-05-18
Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм
Максималната резолюция работи само за HDMI входа.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
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Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.