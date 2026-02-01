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Прекратен продукт

LCD монитор с Ultra Wide-Color

246E9QSB/00

Зашеметяващ цвят, стилен дизайн

Мониторът Philips E Line разполага със стилен дизайн и невероятна характеристика на картината. Full HD дисплеят с тясна рамка с Ultra Wide-Color ви предоставя реалистични визуални ефекти. Насладете се на превъзходно гледане в стилен дизайн.

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Зашеметяващ цвят, стилен дизайн

  • E Line

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Екологичните материали отговарят на основните международни стандарти

"Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, метални части на шаситата и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Европейската система за ограничаване употребата на опасните вещества гарантира съществено намаляване или избягване на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с подсветка със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодна подсветка.

Технически данни

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      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      3. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      4. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      5. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.